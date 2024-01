La Mauritanie est un pays arabo-africain…

On ne construit pas l’avenir avec l’histoire même s’il faut être fière de celle-ci, qui était la gloire de l’époque en son temps.

La controverse sur l’arabité et l’africanité de la Mauritanie trouve ses racines dans ses rétrospectives caduques sur lesquelles l’avenir ne peut être élevé.

Je commencerai par affirmer que la Mauritanie est araboafricaine.

Le pays est un et indivisible. Toutefois, sa répartition démographique ancienne et actuelle montre que ce peuple soudé et en quête perpétuelle de cohésion et d’unité, est concentré dans sa majorité maure, dans les régions du pays et négromauritanienne dans la partie sud.

L’entité maure est majoritaire dans les régions sahariennes dans le sens désertiques, du Nord, dont Tiris Zemmour, Dakhlet Nouadhibou, l’Adrar, le Tagant, l’Inchiri et le Hodh Gharbi.

À l’inverse, sa majorité négromauritanienne se trouve dans les régions du Sud du pays, autrement dit le long de la bande allant d’Ouest à l’Est de la vallée du fleuve, à savoir le Trarza, le Gorgol et le Guidimagha.

Ce sont les autres régions tampon du pays comprises entre ces deux entités géographiques qui abritent à part égale, avec quelques exceptions près, les deux communautés, à savoir le Trarza, le Brakna, l’Assaba et le Hodh Charghi.

Cette carte démographique est très ancienne et a prévalu jusqu’à ce jour, même si les incidents des années 80 et 90 ont conduit à immigration interne des peuplades de l’entité nordiste vers le Sud dont certains autochtones séculaires ont été déportés ou avaient quitté leurs fiefs vers le Sénégal et le Mali, pour se mettre à l’abri contre la vague antinégromauritanienne de l’époque nourrie par les systèmes politiques, principaux moteurs de la haine et de cette regrettable fracture nationale.

C’est grosso modo ici et sans être parfaite, une approche de la configuration contemporaine de la démographie identitaire de la Mauritanie, avec certaines des insuffisances à colmater et des apports à ajouter, mais qui pourra servir de socle pour lancer un débat plus civilisé et plus pacificateur et unificateur de la Mauritanie de demain.

Ahmed Ould Bettar