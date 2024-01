La Mauritanie a encore perdu son second match face à l’Angola 2-3.

Après avoir été défaite par le Burkina 1-0. Je suis cependant consterné par les réactions de beaucoup de supporteurs des Mourabitounes. Qui font part de leur satisfaction, soit par des buts considérés comme beaux, soit par la qualité du jeu (sic). C’est tout de même le monde à l’envers. Des défaites qui font le bonheur de nos compatriotes. Il faut être semble-t-il mauritanien pour manifester cette mentalité qui confine à la médiocrité et à une forme de désolation. Il reste encore un match contre l’Algérie. Bien sûr qu’il faudra en tirer les conclusions comme pour les deux défaites déjà consommées.

Je rappelle que l’objectif d’une rencontre de foot au niveau de la coupe d’Afrique n’est pas un match amical. C’est une confrontation de deux équipes de pays dont l’objectif est une victoire. Même à l’occasion des matchs amicaux la finalité d’une rencontre de foot est toujours de gagner.Les beaux buts sont un accessoire qui suivent l’essentiel qui est le gain du match. Autrement dit, obtenir les 3 points de la victoire ou le 0 point de la défaite. Sans chercher à faire du sentimentalisme, il faut ouvrir les yeux sur les résultats de la Mauritanie. Et admettre l’échec retentissant de la double prestation de notre équipe. Perso, je ne suis pas satisfait du tout et j’aurais l’occasion de revenir en détail sur l’accumulation de ces défaites, leurs raisons, les causes et la spécificité du football mauritanien. D’emblée, je relève l’échec de la fédération pour son incapacité à mettre en place une équipe qui puisse alterner victoires et échecs, comme ses consœurs du continent après trois participations successives. Mais ne jouer que pour perdre ou au plus faire match nul c’est déraisonnable, démotivant et même contraire à l’éthique du sport. Le match nul étant, selon moi un échec. On ne peut pas évoluer toujours dans la culture de l’échec sans rendre le tablier à d’autres susceptibles de renverser une situation qui ne peut perdurer.

Béchir Fall