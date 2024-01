L’Algérie et le Burkina Faso, neutralisés sur le score de 2 à 2

BOUAKE (Côte d’Ivoire) – L’Algérie et le Burkina Faso se sont neutralisés sur le score de 2 à 2 (mi-temps : 0-1), en match comptant pour la deuxième journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2023), disputé samedi au stade de la Paix de Bouaké en Côte d’Ivoire.

Les buts de l’Algérie ont été inscrits par Bounedjah (51e, 90e+5e), alors que Konaté (45e+3e) et Traoré (71e, penalty) ont marqué pour le Burkina Faso.

APS