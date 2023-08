La junte militaire nigérienne veut destituer le président – Le ministre Schulze plaide pour une solution pacifique

Il y a presque trois semaines, il y a eu un coup d’État au Niger. Maintenant, les nouveaux dirigeants veulent accuser le président de haute trahison. Peu avant son voyage en Afrique de l’Ouest, la ministre du Développement Schulze appelle à une solution pacifique.

Les nouveaux dirigeants du Niger veulent accuser le président déchu Mohamed Bazoum de haute trahison . Cela a été annoncé par un porte-parole de la junte, au pouvoir depuis un coup d’État il y a près de trois semaines, lundi soir à la radio nationale. Aux côtés de Bazoum, d’autres de ses « complices » auraient également à répondre devant la justice. La haute trahison est passible de la peine de mort au Niger. Cependant, selon Amnesty International, il n’y a pas eu d’exécutions depuis des décennies.

Dimanche, la junte nigérienne était toujours ouverte aux négociations avec le groupe d’Etats ouest-africains Cédéao . Quelques jours après le coup d’État, la Cédéao avait appelé les nouveaux dirigeants à libérer le président détenu.

Schulze appelle à un règlement pacifique de la crise au Niger

Avant son voyage en Afrique de l’Ouest, la ministre du Développement, Svenja Schulze, a appelé à une solution pacifique à la crise nigérienne. « La protestation contre le coup d’État au Niger ne doit pas signifier une déclaration de guerre », a déclaré le politicien du SPD au Neue Osnabrücker Zeitung. Il existe de nombreuses façons d’aborder les choses différemment, par exemple qu’il y aura bientôt de véritables nouvelles élections ou que le président légitime Mohamed Bazoum ne sera plus détenu et ne sera pas lésé.

Un coup d’État militaire au Niger il y a deux semaines et demie a déclenché une crise régionale . Schulze a déclaré au journal qu’il s’agissait « d’un putsch plutôt inhabituel ». « Par exemple, personne n’est mort. Cela facilite la recherche de solutions diplomatiques, ce qui est tout à fait possible. »

Schulze entame ce lundi un voyage de quatre jours en Afrique de l’Ouest. Puis elle est attendue en Mauritanie. Mercredi, nous continuons vers le Nigeria. Des pourparlers y sont prévus avec des représentants de la communauté d’Etats ouest-africaine Ecowas, présidée par le Nigeria. Il devrait également s’agir de savoir comment l’Allemagne peut soutenir les efforts visant à trouver une solution pacifique au Niger.

Le Niger, pays d’environ 26 millions d’habitants et l’une des populations les plus pauvres du monde, était avant le coup d’État l’un des derniers partenaires démocratiques des États-Unis et des États européens dans la région du Sahel, à la lisière sud du Sahara. Le coup d’État a plongé la région dans une crise politique.

Lors d’un sommet spécial jeudi, la CEDEAO a décidé d’activer une force militaire en attente pour rétablir l’ordre constitutionnel après le coup d’État au Niger.

avec DPA et AFP