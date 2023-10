Journée mondiale de la santé mentale : la ministre de la Santé peine à retenir ses larmes lors d’un spectacle.

EN BREF | #Cridem – Ce mardi 10 octobre, la ministre de la Santé, Mme Naha Mint Hamdy Ould Mouknass a peiné à retenir ses larmes, lors d’un spectacle, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, au Palais des Congrès de Nouakchott.

Peu avant, la ministre mauritanienne de la Santé avait lancé la cérémonie marquant la célébration de cette journée, en rappelant la création d’ « un programme spécial pour la santé mentale et neurologique et la lutte contre la toxicomanie dans le but de développer des stratégies solides de développer et de renforcer les services de santé mentale. »

« Ce programme intensifiera les efforts et les moyens d’éduquer la communauté sur l’importance de la santé mentale à tous les âges et de prévenir l’émergence de nombreux cas de maladie qui constitue un lourd tribut pour les citoyens et leurs familles, et un fardeau pour le système de santé », a-t-elle ajouté.

Devant l’assistance, Naha Mint Mouknass a souhaité que cette célébration soit le début d’une nouvelle voie de sensibilisation et d’intérêt pour la santé mentale en Mauritanie.

