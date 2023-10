Israël a évacué une ville entière à la frontière avec le Liban, l’armée de l’air a touché 100 cibles militaires du Hamas.

Israël a ordonné l’évacuation des habitants de la ville frontalière nord de Kiryat Shmona, près du Liban, a rapporté Reuters, citant une déclaration conjointe du ministère israélien de la Défense et des Forces de défense israéliennes (FDI) aujourd’hui.

La ville compte plus de 20 000 habitants et se trouve à seulement deux kilomètres de la barrière frontalière. Hier, une explosion à Kiryat Shmona a blessé trois personnes, dont une fillette de 5 ans. La frontière israélo-libanaise est le théâtre d’échanges de tirs constants depuis l’attaque du 7 octobre perpétrée par le mouvement palestinien radical Hamas dans le sud d’Israël et les représailles d’Israël contre la bande de Gaza.

Les habitants de Kiryat Shmona seront hébergés dans des maisons d’hôtes subventionnées par l’État. “Le plan d’évacuation a été approuvé par le ministre de la Défense Yoav Galant”, indique le communiqué cité par BTA.

“Il y a quelque temps, le commandement du secteur nord a informé le maire de la ville de sa décision. Le plan sera mis en œuvre par les autorités locales, le ministère du Tourisme et le ministère de la Défense”, a également rapporté le service de presse de l’armée. cité par TASS.

L’armée israélienne a annoncé lundi qu’elle mettait en œuvre un plan d’urgence pour évacuer tous les civils vivant à moins de 2 kilomètres de la frontière avec le Liban.

Kiryat Shmona, qui compte environ 23 000 habitants, a été touchée par des tirs de roquettes ces derniers jours au milieu d’affrontements entre des combattants armés du groupe libanais Hezbollah et l’armée israélienne.

Dans la nuit, des avions de combat de l’armée de l’air israélienne ont frappé plus de 100 cibles militaires du mouvement palestinien Hamas dans la bande de Gaza, selon un communiqué du ministère de la Défense de l’Etat hébreu.

Parmi les cibles détruites figuraient des tunnels, des dépôts de munitions et « des dizaines de quartiers généraux opérationnels ».

En outre, l’armée israélienne a signalé que l’un des participants à l’opération du Hamas dans la bande de Gaza était “un terroriste de la marine du groupe”. Une unité liée à l’armée de l’air du Hamas, qui, selon l’armée israélienne, se préparait à tirer des roquettes sur des avions, a également été éliminée.

De son côté, le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, a assuré aux troupes stationnées non loin de la bande de Gaza qu’elles verraient “bientôt” l’enclave “de l’intérieur”, selon un communiqué de son bureau, cité par la chaîne de télévision américaine CNN.

“Maintenant, vous voyez Gaza de loin, bientôt vous le verrez de l’intérieur. L’ordre viendra”, a promis Gallant.

