Pourquoi ces projets ont-ils été critiqués aux États-Unis ?

Les Forces de défense israéliennes (FDI) préparent une opération terrestre sans précédent dans la bande de Gaza en réponse à l’attaque du 7 octobre perpétrée par le groupe palestinien Hamas. C’est ce qu’a rapporté Reuters, citant huit sources en Israël, dans des pays occidentaux et au Moyen-Orient.

Jusqu’à présent, l’opération de réponse de Tsahal, baptisée « Épées de fer », s’est limitée à des bombardements et à des attaques à la roquette contre l’enclave contrôlée par le Hamas. Après avoir mobilisé un nombre record de 360 ​​000 réservistes, l’armée israélienne se prépare à sa deuxième phase, qui « sera sans précédent dans sa brutalité et ne ressemblera à rien de ce qu’Israël a réalisé à Gaza dans le passé », note le journal.

Comme le notent des sources de Reuters, l’objectif de l’opération à venir est la destruction complète des infrastructures dans la bande de Gaza, même au prix de lourdes pertes parmi la population civile. Selon le ministère de la Santé de Gaza, les frappes israéliennes ont déjà tué environ 3 500 personnes et en ont blessé environ 12 000 autres.

En outre, la branche militaire du groupe islamiste, les Brigades Al-Qassam, a également mobilisé toutes ses ressources et se prépare activement à une offensive israélienne, en posant des mines antichar et des pièges explosifs pour les soldats israéliens dans l’enclave.

Les États-Unis doutent de la capacité d’Israël à détruire le Hamas

Washington est plutôt sceptique quant à la tâche ambitieuse que s’est fixée l’armée israélienne. Comme l’a déclaré une source américaine à Reuters, les États-Unis considèrent qu’il est peu probable qu’Israël puisse se débarrasser complètement du Hamas, car il n’est pas intéressé à détenir ou à occuper la bande de Gaza.

Les États-Unis envisagent le scénario le plus probable dans lequel Tsahal tenterait de neutraliser ou de capturer autant de militants palestiniens que possible et de faire sauter un réseau de tunnels souterrains et d’ateliers de production de missiles artisanaux. Et lorsque le nombre de victimes parmi les militaires israéliens commencera à augmenter, les autorités annonceront la victoire et le retrait des troupes de la bande de Gaza.

Les autorités israéliennes n’ont pas préparé de plans pour la colonisation de Gaza après la guerre

Cependant, le gouvernement israélien n’a pas préparé de plans pour la colonisation d’après-guerre de l’enclave, qui abrite 2,3 millions de personnes, ce qui inquiète grandement les États-Unis. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui se sont rendus dans l’État juif la semaine dernière, ont appelé le gouvernement israélien à réfléchir à une stratégie de sortie du conflit.

Le président américain Joe Biden a également abordé cette question lors de sa visite en Israël le 18 octobre. Le dirigeant américain a comparé l’attaque du Hamas du 7 octobre aux attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, mais a souligné que Washington, comme Israël, avait éprouvé une grande colère et commis de nombreuses erreurs lors des opérations militaires de représailles en Afghanistan et en Irak. « La grande majorité des Palestiniens ne sont pas membres du Hamas, le Hamas ne représente pas l’ensemble du peuple palestinien », a prévenu Biden.

L’opération terrestre rapide suscite également l’inquiétude des États arabes voisins.

Face à l’absence de plans israéliens pour une colonisation de Gaza après la guerre, Washington a proposé aux acteurs régionaux ses propres options. L’un d’eux est l’activation de l’Autorité nationale palestinienne (ANP) sous la direction de Mahmoud Abbas, qui a perdu le contrôle de l’enclave en 2007. Selon les États-Unis, après les opérations militaires et l’expulsion du Hamas à Gaza, il sera possible de créer un gouvernement basé sur l’ANP.



Cependant, une telle idée suscite encore du scepticisme : la plupart des acteurs régionaux doutent que l’Autorité nationale palestinienne, ou n’importe qui d’autre en général, soit capable de créer un gouvernement efficace dans l’enclave.

Les acteurs régionaux sont particulièrement préoccupés par la perspective d’une extension du conflit au-delà des frontières de la bande de Gaza. L’attaque à la roquette contre l’hôpital Al-Ahli, au cours de laquelle, selon le ministère de la Santé de Gaza, 471 personnes ont été tuées, a déjà indigné la « rue arabe ». Des milliers de personnes dans les pays du Moyen-Orient ont manifesté devant les missions diplomatiques israéliennes et arabes, et plus les Palestiniens meurent dans les combats, plus la tension dans la région s’accroîtra.

Les combats pourraient s’étendre à d’autres pays du Moyen-Orient. Ainsi, l’Iran et le groupe libanais pro-iranien Hezbollah se préparent déjà avec force et détermination à ouvrir un nouveau front dans le nord d’Israël. Les militants du Hezbollah ont déjà mené plusieurs attaques à la roquette et au mortier, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que Téhéran n’observerait pas silencieusement l’invasion de Gaza et était prêt à lancer une « frappe préventive » contre Israël.

Désaccords dans la région sur l’éventuelle ouverture de couloirs humanitaires

Dans le même temps, il existe de sérieux désaccords dans la région sur l’éventuelle ouverture de couloirs humanitaires pour plus de 2 millions de Gazaouis fuyant le conflit. Comme le note Reuters, lors de précédents conflits militaires à grande échelle – le conflit israélo-arabe après que ce dernier a déclaré son indépendance en 1948 et la guerre des Six Jours de 1967.

— Les pays du Moyen-Orient ont déjà accueilli des millions de réfugiés palestiniens. Le Financial Times rapporte à son tour qu’en réponse aux appels à accueillir des réfugiés, l’Égypte a déjà menacé de tous les envoyer vers les pays de l’Union européenne.

Les autorités israéliennes ont annoncé les préparatifs d’une éventuelle opération terrestre peu après l’attaque du Hamas le 7 octobre, mais près de deux semaines plus tard, elles n’ont pas encore commencé. Selon la publication allemande BILD, cela pourrait s’expliquer par plusieurs raisons. Premièrement, avec le temps, l’élément de surprise a disparu : le Hamas a eu plus d’une semaine pour préparer l’attaque. Ce facteur, associé au réseau complexe de tunnels souterrains du groupe islamiste et au développement dense de Gaza, pourrait entraîner de graves pertes dans les rangs de Tsahal.

Deuxièmement, Israël craint que le Hezbollah, soutenu par l’Iran et armé de 100 000 missiles plus efficaces que les missiles du Hamas, n’entre dans les hostilités. Avec l’ouverture d’un deuxième front à la frontière avec le Liban, Israël pourrait avoir besoin de l’aide des États-Unis, qui ont déjà envoyé deux de leurs porte-avions dans la région. C’est pourquoi Tsahal a probablement décidé de reporter l’opération terrestre jusqu’à son arrivée sur les côtes israéliennes, prévue dans quelques jours. Enfin, la lenteur de l’armée israélienne pourrait être causée par un soutien insuffisant des dirigeants mondiaux, notamment du président Joe Biden, note la publication allemande.

Avec

lenta.ru