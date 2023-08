Interview : Mme Djinda Ball, vice-présidente du parti INSAF

Mme Djinda Ball, vice-présidente du parti INSAF et coordinatrice de la commission d’organisation des festivités du 4ème anniversaire de l’investiture du président Ghazwani :

‘’L’élection du président Ghazwani a marqué un tournant dans l’évolution de la démocratie mauritanienne’’

Le Calame : Dans quelques jours, le président Ghazwani va boucler 4 ans à la tête du pays. Que représente pour votre parti INSAF cette date?

Mme Djinda Ball : L’élection puis l’investiture du président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Ghazwani ont marqué un tournant dans l’évolution de la démocratie mauritanienne. Les mauritaniens, toutes obédiences politiques confondues et les partenaires techniques, ont salué son élection. Son excellence le président a vite prouvé qu’il est un homme qui rassure tout le monde, qu’il est soucieux des préoccupations de ses concitoyens. Aussitôt investi, il s’est attaqué à la mise en œuvre de ses engagements (Taahoudaty). Vous n’êtes pas sans savoir qu’une commission interministérielle, présidée par Monsieur le premier ministre, Mohamed Bilal Messaoud en assure le suivi au quotidien. Aussi, les mauritaniens et nos partenaires techniques et financiers sont-ils satisfaits des efforts et avancées enregistrés par notre pays.

Au plan politique, nous venons de sortir des élections consensuelles entre les acteurs politiques du pays. Comme vous l’imaginez, le parti INSAF qui vient de remporter largement les élections locales du 13 mai dernier soutient et accompagne ses actions du président de la République et du gouvernement. La célébration du 4ème anniversaire de l’investiture du président de la République entre justement dans cette logique.

Ce 4ème anniversaire intervient quelques mois après les élections locales remportées donc haut la main par notre parti, mais également à une année de la prochaine présidentielle.

En tant que présidente de la commission de supervision des festivités, quelles dispositions le parti a-t-il prises pour marquer l’événement ?

-Effectivement, ce 4ème anniversaire intervient dans ce contexte, c’est pourquoi, au niveau du parti, nous avons décidé de marquer l’évènement. Une grande commission composée des cadres du parti a été mise sur pieds, elle a décidé d’étaler les festivités sur une semaine. D’une part pour toucher les populations de toutes les Wilayas afin de leur exposer les réalisations du président de la République mais aussi le travail de restructuration enclenché par le parti depuis quelques mois, en somme de faire le bilan et d’envisager les perspectives d’avenir. Cet anniversaire est également l’occasion pour les responsables du parti d’échanger avec les populations sur leurs préoccupations, économiques et sociales et de les faire remonter au président de la République et au gouvernement, instruit par son Excellence de rester à l’écoute et à la disposition des citoyens. C’est vous dire que les festivités du 4ème anniversaire de l’investiture du président de la République est un grand moment d’échanges et de partage entre les militants et la direction du parti. Une occasion pour réitérer avec force le soutien d’INSAF au président de la République et à son gouvernement. Je vous apprends que le coup d’envoi de ces festivités a été donné par un méga diner au siège du parti, le 30 juillet. Les responsables du parti et du gouvernement se sont retrouvés pour échanger sur les différentes manifestations.

-Que retenez-vous des quatre années de règne du président Ghazwani ?

– Beaucoup. L’action d’un gouvernement est un tout. En s’engageant dans la campagne présidentielle de 2019, SE le président Mohamed Cheikh Ghazwani a soumis au peuple mauritanien d’ambitieux engagements dont l’objectif principal est de sortir le pays de la pauvreté et de mettre la Mauritanie sur le chemin de l’émergence. Quatre suffisent-ils pour atteindre cet objectif ? Vous conviendrez avec moi que non. Cependant, à l’heure du bilan d’étape que nous risquons d’engager – les membres du gouvernement sont les mieux indiqués pour en parler- d’importants pas ont été franchis aussi bien sur le plan politique, économique et social. Le gouvernement a accordé une attention particulière aux couches les plus démunies cette République, ceci à travers une prise en charge sanitaire et des transferts cash et j’en oublie certainement. Je vous renvoie aux évaluations faites par les différents comités interministériels sur l’exécution du programme du président de la République.

-Pouvez-vous nous dire quel rôle le parti INSAF a joué pour soutenir le président et son gouvernement ?

-INSAF est le principal soutien politique du président de la République, il lui offre une majorité confortable au niveau de l’Assemblée nationale, des conseils régionaux et des mairies. Les résultats des dernières élections locales sont une parfaite illustration de ce soutien indéfectible. Les citoyens ont réitéré leur confiance au parti et à travers lui, au président de la République. Le parti sensibilise sur le travail du gouvernement et vulgarise ses performances auprès des citoyens. Ce travail se fait à travers des missions, des ateliers et colloques, des campagnes de sensibilisation etc.

-Nous sommes à une année de la prochaine présidentielle. Comment le parti envisage-t-il cette échéance ?

-Je pense que le moment n’est pas opportun pour en parler, le président et son gouvernement travaillent à parachever les projets structurants en cours, le moment venu, on en parlera avec vos lecteurs, si vous voulez bien.

Propos recueillis par Dalay Lam

Source: Le Calame