Hamza Thiam nommé Dg de la SNDE: M’Bagne récompensé

Le conseil des ministre de ce lundi 21 août vient d’acter la nomination de Hamza Thiam comme directeur général de la société nationale d’eau (SNDE). Ce natif de Niabina, département de M’Bagne, occupait jusque-là le poste de directeur de la société arabe du fer et de l’acier (SAFA), une filiale de la SNIM. Il hérite d’un gros challenge car sa promotion intervient au moment où la SNDE est engluée dans d’énormes difficultés à approvisionner correctement en eau la ville de Nouakchott. Des dysfonctionnements seraient notées dans les stations d’exploitation, ce qui a poussé le président de la République à effectuer, il y a quelques jours, une visite inopinée pour voir les installations.

La promotion d’un cadre du département de M’Bagne était très attendue depuis la fin des dernières élections locales. C’est pourquoi les messages de satisfaction et de félicitations ne cessent de pleuvoir sur différentes plate-formes internet, une fois que l’information a commencé a circuler; on imagine l’effervescence qui doit envahir les villages du département de M’Bagne. .

Les cadres du département rongent leurs freins depuis des années, attendant en vain des promotions et certains n’hésitaient plus à clamer haut et fort qu’il est l’oublié de la République.

A la veille des dernières élections, les cardes dont Hamza avaient battu un important travail, ce qui a permis à Insaf de gagner les deux postes de députés et 3 des quatre mairies du département. Et lors d’une récente réunion d’évaluation des élections justement, Hamza Thiam, qui avait joué un role déterminant dans la mobilisation des populations et des moyens, disait que la mission à été accomplie et que M’Bagne a tenu ses engagements à l’égard du parti.

