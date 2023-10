Gaza : Des morts dans l’enceinte d’une église après un raid israélien

Le ministère de l’Intérieur du gouvernement du Hamas a annoncé jeudi que de nombreux déplacés s’abritant dans l’enceinte d’une église à Gaza avaient été tués et d’autres blessés dans un raid israélien.

Dans un communiqué, le ministère a affirmé que le raid a fait un grand nombre de martyrs et de blessés dans l’enceinte de l’église grecque-orthodoxe de Saint-Porphyre, alors que des témoins ont affirmé que la frappe a visé aussi une cible proche du lieu de culte dans lequel de nombreux habitants de Gaza s’abritent au moment où la guerre fait rage entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Interrogée par l’AFP, l’armée israélienne a, comme d’habitude, indiqué qu’elle vérifiait ces informations.

African Manager