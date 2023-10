« Ouvrez le point de passage de Rafah », plusieurs centaines de manifestants scandaient d’ailleurs cela.

À la frontière entre l’Égypte et Gaza, l’aide est bloquée en attendant d’arriver aux Palestiniens

» Ouvrez le passage de Rafah ! C’est d’ailleurs ce qu’ont scandé plusieurs centaines de grévistes rassemblés mercredi soir 18 octobre devant le siège du Syndicat des journalistes, au centre du Caire.

Comme si leurs cris étaient entendus, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait alors annoncé qu’« Israël n’empêchera pas l’aide philanthropique de l’Égypte tant qu’elle concernera la nourriture, l’eau et les médicaments pour la population civile du sud de Gaza ». » – l’aide arrive par la seule frontière que partage l’enclave palestinienne assiégée avec l’Égypte.

Un vent de soulagement a balayé les grévistes qui ont continué à chanter. Mais pour l’un des publicistes, qui a requis l’anonymat, ce n’est qu’une première étape.

« L’ouverture du poste de contrôle frontalier était depuis le début une nécessité philanthropique. Celui-ci, qui est ce qui s’est passé à Gaza et ce qui se passe actuellement est une anarchie philanthropique et une punition collective rejetées par toutes les conventions internationales. Maintenant, la solution dont nous avons besoin est que le Conseil de sécurité des Nations Unies impose un cessez-le-feu », a-t-il partagé.

L’aide humanitaire n’arrivera à Gaza que le vendredi 20 octobre au moins, même si les portes s’ouvrent plus tôt. Le 19 octobre, des ouvriers égyptiens ont été vus en train de réparer les dégâts causés par quatre bombardements israéliens consécutifs en une semaine sur les infrastructures du côté palestinien – le long du seul point d’entrée à Gaza qu’Israël ne contrôle pas.

Le terminal de Rafah est fermé depuis qu’Israël a commencé à bombarder la bande de Gaza, où vivent 2,3 millions de Palestiniens, et a imposé un blocus total de nourriture, d’eau, de carburant et d’électricité en réponse à une offensive surprise du Hamas le 7 octobre.

Au moins 1 400 personnes ont été tuées en Israël, tandis que plus de 3 700 Palestiniens ont été tués par les frappes aériennes israéliennes en cours à Gaza. L’aide internationale s’accumulait du côté égyptien de la frontière, exclusivement à l’aéroport international d’El Arish. Plus de 100 camions chargés de fournitures philanthropiques attendent leur transfert au poste frontière de Rafah.

L’ouverture du point de passage est souhaitée depuis plusieurs jours par les dirigeants égyptiens et plusieurs pays arabes. Des rumeurs concernant un accord permettant sa signature imminente ont été émises à deux reprises la semaine dernière. Mais rien ne s’est passé.

« Jusqu’à présent, le gouvernement israélien n’a pas pris position concernant l’ouverture du point de contrôle frontalier de Rafah du côté de Gaza, afin de permettre l’entrée de l’aide et la sortie des résidents de pays tiers », a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry. le 16 octobre..

Finalement, grâce à la médiation du président américain Joe Biden, qui s’est rendu en Israël le 18 octobre, Israël a finalement accepté l’introduction d’une aide philanthropique à la bande de Gaza. Dans un premier temps, 20 camions passeront, a déclaré Biden dans l’avion qui le ramenait à Washington. « Nous allons faire sortir les gens », a déclaré Biden.

Plus de 500 expatriés, ou Palestiniens ayant la double nationalité, entassés de l’autre côté de la frontière attendent leur évacuation depuis une semaine. Parmi eux se trouvent plusieurs Palestiniens-Américains.

Cependant, des inquiétudes persistent au Caire quant à la possibilité de transferts forcés de population imposés par Israël vers le territoire égyptien.

À plusieurs reprises depuis l’offensive du 7 octobre, les dirigeants israéliens ont proposé d’établir des camps de réfugiés dans le Sinaï pour accueillir les civils de Gaza.

Cela reviendrait à tracer une « ligne rouge », a déclaré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, s’opposant « à la liquidation de la question palestinienne par des moyens militaires ou à toutes les tentatives possibles visant à expulser par la force les Palestiniens de leurs terres, ou à le faire aux dépens de la Palestine ». des pays de la région ».

C’est un point de vue partagé par le Syndicat des journalistes.

« Ni le Néguev ni le Sinaï, la Palestine est à nous », ont scandé mercredi soir les manifestants syndicaux.

Fatma Khafaghi, membre de l’Alliance nationale socialiste, veut pour le moment avoir confiance dans la conversation. « Les pays arabes devraient être capables d’amener Netanyahu sur la scène politique, et non sur la scène de la guerre, et de mettre en œuvre une solution à deux partis », a-t-elle déclaré. « La Palestine appartient aux Palestiniens et ils devraient pouvoir y rester. »

Pour de nombreux Palestiniens vivant au Caire, l’idée selon laquelle un autre déplacement général de Palestiniens pourrait se produire – comme cela s’est produit en 1948 lors de la fondation d’Israël – est plus une fiction qu’un risque réel.

« Les habitants de Gaza sont des héros et s’ils doivent mourir, ils mourront sur leur terre », a déclaré d’un air fier Mahmoud Walid, originaire de Rafah dans la bande de Gaza. Depuis le début du conflit le 7 octobre, Walid, qui travaille dans une usine de meubles, a tenté à trois reprises de retourner à Gaza – en vain.

L’armée égyptienne n’autorise pas l’entrée dans le Nord Sinaï. Mahmoud tente donc d’aider ses compatriotes victimes des tirs israéliens dans l’enclave. Avec quelques camarades du public palestinien du Caire, ils ont lancé un appel aux dons, qui a abouti.

« Nous avons réussi à remplir les coffres d’environ sept voitures de nourriture, de couvertures, de vêtements et de médicaments », a expliqué l’homme de 34 ans. Tout cela a été transporté jusqu’à la zone frontalière le 17 octobre grâce au Croissant-Rouge égyptien.

Mais d’autres s’inquiètent davantage de savoir jusqu’où Israël peut aller dans son offensive contre Gaza.

« Il y a un projet israélien de nettoyage ethnique, c’est ce dans quoi ils persistent », a déclaré Nada, une militante des droits humains de 30 ans originaire de Ramallah.

« La plupart d’entre eux [les Palestiniens] ne veulent pas abandonner Gaza. Il ne faut pas oublier qu’un pourcentage considérable d’entre eux sont actuellement des réfugiés et ne souhaitent pas être à nouveau déplacés. »

Source : aljazeera.com