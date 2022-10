FVR: Le ministre de l’Élevage tient une séance de travail avec la FAO

Le ministre de l’Elevage, M. Mohamed Ould Abdallahi Ould Ethmane, a tenu, lundi à Nouakchott, une séance de travail avec une délégation du Centre d’Urgence pour la Santé Animale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), en présence du représentant de la FAO dans notre pays, M. Alexandre Huynh.

Les discussions ont porté sur les efforts actuellement déployés pour lutter contre la fièvre de la vallée du Rift (FVR) et sur ce que la FAO peut apporter à cet égard, d’autant plus qu’elle a l’expérience de la lutte contre la maladie dans des environnements similaires.

Au cours de la rencontre, le ministre, M. Mohamed Ould Abdallahi Ould Ethmane, a appelé à réfléchir à la création de laboratoires vétérinaires locaux décentralisés pour aider à accélérer le diagnostic, à accroître la recherche scientifique pour réduire les risques et les effets de la maladie, et à développer un système d’alerte et de programme de prévention dans les années à venir.

Pour sa part, le représentant de la FAO, M. Alexander Huynh, a confirmé qu’il est en contact permanent avec le ministère, exprimant la disponibilité de l’organisation à fournir l’assistance nécessaire, et il a également apprécié l’expérience des équipes vétérinaires nationales.

L’action de la mission du Centre d’urgence pour la santé animale dans notre pays se poursuit jusqu’au 8 octobre, et il est prévu de rencontrer dans les prochains jours des départements ministériels concernés tels que la Santé, l’Environnement et le Comité national mixte de lutte contre la FVR.

La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mady Ould Taleb, et de plusieurs responsables et cadres du département.