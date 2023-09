Faits marquants: L’Afrique exagère ses attentes vis-à-vis de la France

Ould Ghazouani: Le sentiment anti-Paris reflète un « populisme malveillant » qui n’est pas propre à l’Afrique, mais qui « s’exprime partout sur la planète » Il a souligné que le retrait de la France du Niger n’est ni un échec ni une humiliation, affirmant qu ‘ « elle a sans aucun doute une raison de partir ».

Il a évoqué l’intensification des activités des groupes terroristes, d’autant plus que les forces françaises Barkhane et la mission ONUSIENNE MINUSMA ne sont plus là.

Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a déclaré dans une interview au journal français « Le Figaro » publiée vendredi que l’Afrique exagérait ses attentes envers la France, réfutant l’idée qu’elle a échoué dans la région du Sahel.

Ould Ghazouani a expliqué – dans une interview au journal français « Le Figaro » publiée vendredi-que le sentiment anti-français dans certains pays africains francophones s’explique par des attentes qu’il jugeait excessives chez certains groupes africains, envers un pays « historiquement ami », a-t-il dit.

Le président mauritanien a ajouté que « l’Afrique attend trop de la France », affirmant que le sentiment anti-Paris reflète un « populisme malveillant » qui n’est pas propre à l’Afrique, mais qui « s’exprime partout sur la planète » et « amplifié par les réseaux sociaux ». »

Ould Ghazouani a souligné que le retrait de la France du Niger n’est ni un échec ni une humiliation, affirmant qu ‘ « elle a sans aucun doute une raison de partir », et la France a annoncé la fin de sa présence militaire au Niger et le retrait de son ambassadeur la semaine dernière après les demandes du conseil militaire affilié aux putschistes de le faire.

Retrait du Mali

Le président mauritanien a souligné que le groupe des cinq pays du Sahel qu’il préside existe toujours, notant que les raisons de sa création en 2014, à savoir la lutte contre le terrorisme et les efforts conjoints pour le développement, demeurent.

Le Mali s’est retiré l’année dernière du groupe, qui comprenait le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ainsi que la Mauritanie, après des protestations contre sa présidence de l’organisation, et Ould Ghazouani a déclaré que la sortie du Mali posait un problème, mais a appelé à surmonter les différences par le dialogue.

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont récemment annoncé une nouvelle alliance au Sahel et signé un accord de défense mutuelle, ce qui signifie la mort clinique du Groupe des Cinq pays du Sahel fondé par la France, et la marginalisation de la Mauritanie et du Tchad.

Le président mauritanien a déclaré que la situation actuelle au Sahel est très mauvaise, reconnaissant que tous les pays de la région sont sous pression, y compris le sien.

Il a évoqué l’intensification des activités des groupes terroristes, d’autant plus que les forces françaises Barkhane et la mission ONUSIENNE MINUSMA ne sont plus là, a-t-il précisé.

Source: aljazeera