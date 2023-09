Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani: «L’Afrique attend trop de la France»

Par Yves Thréard

GRAND ENTRETIEN – Le président du G5 Sahel estime que la situation est plus «mauvaise» que jamais dans cette région du continent.

Longtemps habituée aux coups d’État depuis son indépendance en 1960, la Mauritanie fait aujourd’hui figure d’îlot de stabilité au Sahel, alors que le rejet de la France va grandissant dans cette région d’Afrique de plus en plus livrée au djihadisme, aux groupes armés en tous genres et traversée par d’importantes vagues migratoires. Mohamed Ould Ghazouani, élu à la présidence de la République islamique de Mauritanie en 2019, qui devrait se représenter en 2024, a reçu Le Figaro dans le palais présidentiel de Nouakchott, la capitale du pays.

LE FIGARO. – La France vient de rappeler son ambassadeur au Niger et s’apprête à évacuer ses soldats présents sur place. Ce retrait signe-t-il l’échec de la présence française au Sahel?

Mohamed OULD GHAZOUANI. – Je ne dirai pas que c’est un échec pour la France ni une humiliation, comme j’ai pu l’entendre dire, mais elle a sans doute raison de partir. Quant à la Mauritanie, elle a condamné le coup d’État au Niger, comme elle a condamné tous les coups d’États…

