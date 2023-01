Expo des produits algériens à Nouakchott

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie organise aujourd’hui la nouvelle exposition de la production algérienne à Nouakchott, en Mauritanie. L’événement, organisé en coopération avec l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) se poursuivra jusqu’aux 24 de ce mois.

C’est une opportunité pour les entreprises algériennes qui cherchent à pénétrer le marché mauritanien et à établir des partenariats commerciaux avec des opérateurs de diverses industries. C’est aussi un tremplin pour pénétrer de nouveaux marchés dans la région ouest africaine avec des millions de consommateurs via la Mauritanie. C’est finalement un rendez-vous sur lequel la Mauritanie mise pour emboîter le pas aux Etats, qui sans richesses naturelles, se sont considérablement investis dans le libre-échange et dans les paradis fiscaux pour drainer les capitaux, créant une convergence hautement bénéfique entre l’investisseur et le cadre juridique, environnemental et humain propice à la croissance exponentielle des affaires dans l’intérêt de tous, en premier des pays d’accueil.

Un avenir rayonnant qui requiert des deux pays de la persévérance, dans cet engagement fraternel marqué par une volonté commune de haut niveau dont les premières retombées positives, d’ailleurs déjà ressenties à travers l’ouverture de l’Algerian Union Bank qui regroupe quatre banques algériennes, la BNA, la BADR, la BEA et le CPA, gagneront progressivement le reste, la route de Tindouf-Zoueirat et autres services de base.