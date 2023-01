Une foire des produits algériens s’ouvre mercredi à Nouakchott Un pas supplémentaire pour consolider la coopération.

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) organisera, mercredi, une nouvelle édition de la foire de la production algérienne à Nouakchott, en Mauritanie. L’évènement, qui durera jusqu’au 24 du mois en cours, est lancé en collaboration avec l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), chargée d’accompagner les opérateurs économiques participant à des foires à l’étranger.

La foire de la production algérienne en Mauritanie a pour objectif d​e faire connaitre le savoir-faire algérien dans les différents secteurs économiques et de valoriser le produit algérien dans ce pays. Depuis 2015, plusieurs éditions de cette foire ont été organisées avec la participation de centaines de sociétés algériennes, publiques et privées. Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig s’était mis d’accord avec le ministre mauritanien du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, Lemrabott Ould Bennahi, lors de sa dernière visite en Algérie, en octobre dernier, à poursuivre l’organisation de cette manifestation économique, d’autant qu’elle trouve chaque année un écho favorable auprès des opérateurs algériens et mauritaniens. Elle attire aussi, à chaque édition, une grande affluence des consommateurs mauritaniens devenus aujourd’hui de bons connaisseurs des produits algériens largement commercialisés sur le marché mauritanien.

Il faut dire que cette foire est une opportunité pour les entreprises algériennes désirant pénétrer le marché mauritanien et nouer des partenariats commerciaux avec des opérateurs de divers secteurs. Il s’agit aussi d’accéder, via la Mauritanie, à de nouveaux marchés dans la région de l’Afrique de l’ouest qui compte des millions de consommateurs.

Les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays ont, faut-il rappeler, enregistré ces dernières années un développement notable dans plusieurs domaines. Le volume des échanges commerciaux, qui avait reculé à 27,90 millions de dollars en 2020, est reparti à la hausse l’année dernière pour atteindre 87,32 millions de dollars. Aussi, le projet de la route Tindouf-Zouérate, décidé par les présidents Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, revêt un caractère stratégique et devrait « porter le partenariat algéro-mauritanien à un niveau supérieur d’intégration et de complémentarité ».

Notons, par ailleurs, que la CACI organise, conjointement avec la Confédération Générale des Entreprises Algériennes «CGEA», le déplacement d’une délégation d’opérateurs économiques algériens au Cameroun du 22 au 28 Janvier curant. Cette mission, qui entre « dans le cadre du renforcement de la coopération économique algéro-camerounaise », a pour objectif de permettre aux entreprises algériennes d’accéder à un marché potentiel de l’Afrique Centrale qui compte plus de 26 millions d’habitants, notamment avec la mise en place de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF) qui est un instrument clé contribuant efficacement au développement des échanges commerciaux intra-africains, précise la CACI.

Lyes Mechti

Source: horizons.dz