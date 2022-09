Satisfaction pour les résultats de la 19è session de la Grande Commission mixte mauritano- algérienne de coopération

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a salué le succès remarquable de la dix-neuvième session de la Grande Commission Mixte de Coopération mauritano- algérienne et pour son efficacité et le caractère ambitieux de ses objectifs.

Lors d’un point de presse tenu avec son homologue algérien, M. Aïmene Benabderrahmane, il a souligné que cette session a été marquée par la signature d’un certain nombre d’accords et de protocoles d’entente touchant tous les secteurs économiques et sociaux vitaux ainsi que les secteurs d’investissement.

Au cours de la session, un nouveau mécanisme a été conçu pour assurer le suivi de la mise en œuvre des accords par les départements concernés. Cet acquis est le résultat de la volonté sincère des dirigeants des deux pays, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Son Excellence M. Abdelmadjid Tebboune, et de leurs recommandations pour promouvoir ces relations fraternelles.

Le Premier ministre algérien a, à son tour, souligné l’importance de cette session, qui s’est déroulée dans une atmosphère caractérisée par la fraternité avant de rappeler le souci des dirigeants des deux pays de stimuler et de dynamiser les mécanismes de concertation et de coordination entre la Mauritanie et l’Algérie et ce, à tous les niveaux.

Il a renouvelé la détermination des deux parties à accroître le volume des échanges économiques et commerciaux, à partir des acquis et des projets en cours de mise en œuvre.