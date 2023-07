En #Mauritanie, le secteur de la santé souffre de négligence et de détérioration des services en raison de la corruption et de la mauvaise gestion.

Les citoyens rencontrent des difficultés pour obtenir des soins de santé de qualité en raison du manque d’équipements et de ressources nécessaires.

Les structures de santé souffrent d’un manque d’hygiène et d’entretien général, ce qui augmente la propagation de l’infection et entrave le processus de guérison des patients.

Pour résoudre ce problème, il faut éliminer la corruption, accroître les investissements dans les infrastructures de santé, améliorer les équipements et dispenser une formation professionnelle au personnel de santé.

Il est également nécessaire de travailler à l’amélioration de l’hygiène et de l’entretien pour assurer un environnement sanitaire sûr et propre pour tous en Mauritanie.



Source: SidAhmed Sidi