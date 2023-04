Ministère de la Santé: mesures concrètes pour renforcer le système

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a félicité les équipes médicales pour les efforts gigantesques qu’elles déploient pour assurer la santé des populations, les appelant à davantage de sacrifice et de proximités des citoyens dans le but d’atteindre les objectifs escomptés.

C’est ce qu’indique un tweet qu’il a publié récemment sur son compte Tweeter, à l’occasion de la journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril. Il a, à cette occasion, affirmé sa volonté de continuer d’œuvrer pour la réalisation d’une couverture sanitaire globale et pour que les citoyens bénéficient de prestations de qualités dans le cadre du développement du système sanitaire national.

Dans ce cadre, le système sanitaire national a connu , au cours des dernières années, des réformes substantielles qui ont eu un impact positif sur la santé des citoyens et des résidents.

Malgré les contraintes auxquelles elles ont fait face, ces réforme ont mis le système sanitaire sur la bonne voie. Parmi ces contraintes, figure notamment la pandémie de la Covid-19 qui a plané sur tous les aspects de la vie et qui a longtemps constitué un frein devant toute réforme et tout développement . Mais les milieux compétents ont gardé l’espoir d’aller de l’avant dans la réforme du système sanitaire pour enfin triompher de toutes les difficultés et développer notre système sanitaire.

A ce sujet et selon des informations reçues par l’AMI de la part de certaines sources au ministère de la santé, tous les domaines sanitaires ont connu un bond qualitatif au cours des dernières années. Ainsi, du point de vue prestations sanitaires, 145 000 femmes ont bénéficié des services liés à la grossesse et à l’accouchement, 23700 ont bénéficié des services liés à la réanimation, 11500 ont bénéficié du transport gratuit entre infrastructures sanitaires. En outre 2063 personnes victimes d’accidents de circulation ont profité de soins sanitaires gratuits.

En ce qui concerne , l’assurance maladie que ministère tente, avec le concours d’autres départements, de généraliser, une amélioration sensible a été constatée, en ce sens qu’au cours de l’année 2019, 603 000 personnes, soit 15 % de l’ensemble des populations du pays ont bénéficié de cette assurance. En 2022, 1200000 personnes, soit un taux de 30% de la population, ont en outre bénéficié de l’assurance maladie, de même que 100 000 familles pauvres. Il faut aussi noter que les services du fonds sanitaire de solidarité ont été lancés à l’horizon 2024. Ce fonds assurera l’assurance à 500 000 personnes à l’horizon 2030, ce qui portera le taux de l’assurance sanitaire des populations à 70%.

Dans le domaine des ressources humaines, le niveau de la couverture sanitaire a atteint 15 professionnel pour chaque 10 000 habitants tandis que le nombre des spécialistes a atteint en 2019, 336 pour atteindre en 2022 473. S’agissant des médecins généralistes, ils étaient en 2019, au nombre 455 pour passer en 2022 à 702. Les dentistes étaient, eux, de 80 en 2019 pour atteindre en 2022, 142.

Sur un autre plan, et pour encourager les ressources humaines, les salaires de base du personnel exerçant dans le secteur ont connu une augmentation de 100%, cela en plus de l’augmentation de 2000 nouvelles ouguiyas intervenue récemment sur les salaires.

Dans le domaine des médicaments et dans le souci des pouvoirs publics de corriger le dysfonctionnement, le département s’est très tôt attelé à corriger la situation en veillant à la qualité des médicaments à des prix abordables pour les populations.

Au niveau des infrastructures sanitaires, le secteur poursuit ses plans pour le développement des infrastructures sur toute l’étendue du territoire national à travers la réalisation et l’équipement des hôpitaux et des autres formations sanitaires. Dans ce cadre, il importe de souligner que les travaux de deux hôpitaux prendront fin très prochainement. Il s’agit de l’hôpital d’Atar et de Sélibabi, chacun , d’une capacité de 150 lits. D’autres hôpitaux seront en outre réalisés à Aioun, Aleg et Tidjikja, en plus de la construction de 56 nouvelles infrastructures sanitaires dont 22 centres médicaux.

Dans le domaine des équipements sanitaires, il faut noter que les centres d’oxygène ont passé de 1 en 2019 à 15. Le nombre des ambulances a en outre passé de 70 en 2019 à 211 en 2022.

Les lits de réanimation ont eux aussi passé de 38 en 2019 à 345, en 2022.

Ces statistiques montrent la volonté du Président de la République de développer notre système sanitaire et de corriger les dysfonctionnements dans l’intérêt des populations.

AMI