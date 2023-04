Mauritanie: « Pour une couverture sanitaire complète » (Photos)

Ghazouani affirme sa volonté pour une couverture sanitaire complète.

Le 7 avril 2023 est la Journée mondiale de la santé. Elle marque le 75e anniversaire de la fondation de l’Organisation mondiale de la santé.

S.E.M Mohamed Cheikh El-Ghazouani Président de la République Islamique de Mauritanie a Tweeté : « A l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé, nous affirmons notre volonté de continuer à travailler jusqu’à l’atteinte d’une couverture sanitaire complète et de fournir des services de qualité aux citoyens pour améliorer leur prise en charge, dans le cadre du développement de notre système de santé. Je salue également, au passage, notre personnel médical pour ses efforts pour la santé des citoyens, et je les appelle à faire plus d’efforts et de sacrifices. »

بمناسبة اليوم العالمي للصحة، نؤكد سعينا لمواصلة العمل حتى تتحقق التغطية الصحية الشاملة ونقدم خدمة نوعية للمواطنين لتحسين العناية بهم، في إطار تطوير منظومتنا الصحية. كما أحيي بالمناسبة طواقمنا الطبية لما يبذلونه من جهود من أجل صحة المواطنين، وأدعوهم لمزيد من البذل والتضحية. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) April 7, 2023

La Journée Mondiale de la Santé (JMS) a été célébrée hier vendredi 7 avril 2023 en Mauritanie, à Conakry, Nouakchott, en France, aux Etats unis et partout dans le monde.

A Nouakchott et en présence de la Première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Dah, Son Excellence le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould Dahi a supervisé, hier vendredi, une cérémonie d’Iftar.

Au cours de cette cérémonie, un certain nombre de personnalités travaillant dans le secteur ont été honorées en signe de reconnaissance pour leurs contributions et les rôles importants joués au cours de leur carrière dans le secteur de la santé.

Cette date correspond au 75e anniversaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), née le 7 avril 1948.

Chaque année, cette journée est basée sur un problème de santé publique spécifique sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres organisations connexes.

La Journée mondiale de la santé 2023 se concentre sur la voie à suivre vers la santé pour tous, qui est le thème de cette année. L’Organisation mondiale de la santé estime que 30 % de la population mondiale n’a pas accès aux services de santé de base.