Elections législatives de mai 2023 : Aboubacry Ba depuis les Etats-Unis déclare sa candidature.

Les élections législatives de mai 2023 pointent à l’horizon dès lors que le collège électoral a été convoqué pour le 13 mai avec une multitude de candidatures déjà déclarées. Le champ politique est aujourd’hui plus que jamais ouvert dans la perspective de ces joutes électorales qui marquent une recomposition/décomposition du paysage politique.

Nombre d’observateurs avertis pensent que ces consultations électorales verront de sérieux candidats qui vont rivaliser pour espérer défendre les intérêts exclusifs du peuple dont ils seront dépositaires. Parmi eux, figures en bonne place un jeune cadre, Aboubacry BA, vivant au pays de l’oncle SAM et qui a su marquer de son empreinte la vie politique d’abord en Mauritanie puis au niveau de la diaspora Amérique.

Jeune ambitieux, gestionnaire comptable de formation, technicien en génie civil, Aboubacry Ba a très tôt compris la pertinence de participer activement à la vie politique dès lors que son souci premier aura été de travailler pour une Mauritanie juste, prospère et égalitaire dont le soubassement porte sur l’unité nationale et dans l’intérêt de ses compatriotes d’ici et de la diaspora.

Son parcours est assez remarquable et pendant qu’il était encore au pays, il présidait l’Association de la Jeunesse Mauritanienne pour la Culture, les loisirs et les techniques (AJMCL) ensuite Président des Jeunes pour la Construction Nationale (MJCN) puis candidat à la mairie de SEBKHA lors des municipales de 2013 avant de soutenir le camp du pouvoir lors des élections présidentielles de 2014. Le referendum de 2018 fut un moment de consultation à laquelle il a joué un rôle prépondérant en mobilisant ses militants et sympathisants pour voter OUI, ce qui lui a valu une certaine notoriété.

Parti aux usa pour parfaire ses études, il s’est vu obligé de poursuivre ses activités politiques en massifiant sa base et créant son propre réseau de militants et sympathisants qui l’accompagnent à la réalisation de ses objectifs et en créant un cadre de partage et d’échanges sur des questions d’intérêt national.

Fort de cette réputation et ayant acquis des expériences diverses aussi bien dans le milieu politique que dans la société civile, Aboubacry BA déclare sa candidature pour les élections législatives de mai 2023 et compte gagner pour servir ses concitoyens.

Le compte à rebours a commencé et ce jeune ambitieux et dynamique ne ménagera aucun effort pour atteindre ses objectifs.

Mataka