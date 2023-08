Eau et assainissement : des étapes significatives franchies

Eau et assainissement représentent des services parmi les plus importants du pays, et c’est le point de départ incontournable de tout processus de développement qui se veut réussi. Ce secteur constitue également la première pierre angulaire de la mise en œuvre du programme de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazwani, « Mes engagements », surtout si l’on considère l’importance de l’approvisionnement en eau potable, de l’agriculture, de l’élevage et d’autres activités industrielles et de développement qui nécessitent de grandes quantités d’eau.

Dans un contexte où les ressources en eau du pays sont limitées voire rares dans certaines villes, généraliser les services aux citoyens et en faire une réalité vivante relève du défi. Déjà, il faut mener de nombreuses études pour déterminer les endroits où il y a de l’eau, ce qui requiert des efforts soutenus; ensuite évaluer les réserves et rechercher les financements de grands projets hydrauliques aptes à fournir de l’eau potable aux populations dans diverses régions du pays.

Afin de répondre aux grands espoirs attachés à ce secteur, le département de l’Hydraulique et de l’Assainissement a, ces dernières années, pu achever, réhabiliter et contrôler diverses installations hydrauliques dans les zones urbaines mais aussi rurales et assurer l’accès universel aux services de l’eau.

Pour atteindre ces objectifs, le ministère s’attelle, actuellement à la mise en œuvre d’un certain nombre de projets et à lancer des programmes qui amélioreront l’accès des citoyens à l’eau potable, Il s’agit notamment de :

– la mise en œuvre de la deuxième phase du projet Dhar, qui vise à approvisionner plusieurs villes des deux Hodhs situés sur les axes de Timbédra – Aoueynat-Zbel- Aioun et Timbédra, en plus des villes de Oualata, Bougadoum, Béribava, Bousteila et Mabrouk ;

– du projet d’approvisionnement de 12 villes du Guidimagha et de l’Assaba en eau potable à partir du fleuve ;

– du lancement du projet sectoriel d’eau et d’assainissement qui bénéficiera à 473 000 personnes dans les wilayas des deux Hodhs, de l’Assaba et du Guidimagha et du Gorgol.

– du lancement du projet d’amélioration et de renforcement du système d’adduction d’eau de la ville de Nouadhibou à partir du champ de Boulenouar ;

– du lancement du projet visant la sécurisation et l’extension des installations de l’Aftout Sahli et l’entretien du système d’adduction d’eau de la ville de Nouakchott.

Le département met également en œuvre une réforme institutionnelle visant à améliorer les performances de la Société Nationale des Eaux et de l’Office National des Services de l’Eau en zone rurale, avec la réorganisation des services régionaux de l’eau et de l’assainissement pour assurer une meilleure offre de services au niveau décentralisé afin de remédier immédiatement aux problèmes soulevés et d’assurer la continuité du service public.

Le secteur a également œuvré ces dernières années à fournir de l’eau gratuite à environ 200 000 familles dans 1 836 villages du rif et l’achèvement du projet Aftout Chergui visant à alimenter 200 localités en eau potable.

Les premières années du mandat du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, ont été marquées par la réalisation d’acquis incontestables plaçant notre pays sur la voie de la croissance économique et du développement.

Dans le cadre du programme national de lutte contre la pandémie Covid, plus de 2055 villages des wilayas de l’intérieur ont reçu de l’eau potable gratuitement jusqu’à fin 2020. Dans le domaine de l’approvisionnement en eau et du rapprochement des services des citoyens des centres urbains, la Société Nationale de l’Eau a contribué aux efforts déployés pour généraliser la distribution de l’eau aux différents quartiers de la ville de Nouakchott, en plus de la création d’un service d’entretien et de préservation des installations d’eau.

Une unité spéciale a également été mise en place pour éliminer les fuites observées dans la plupart des rues.

Au cours des dernières années, plus de 300 puits artésiens dotés d’équipements de pompage alimentés par l’énergie solaire ont été réalisés et la pose de plus de 660 km de canalisations à Nouakchott, avec y compris une composante d’urgence dans la zone ‘’Tarhil’’ qui comprend 55 km de pipes lines.

Le ministère a récemment lancé un projet visant à approvisionner 60 communautés en eau potable dans des zones frappées par la pauvreté et à augmenter la production de la station de Foum Gleita pour la porter à 5 000 mètres cubes.

Des travaux sont également en cours pour construire une deuxième usine de dessalement de l’eau de mer à Nouadhibou, ainsi que pour lancer un projet qui portera la production à 30 000 mètres cubes par jour. Des travaux sont en cours pour mettre en œuvre un projet d’alimentation de Kiffa en eau potable à partir du fleuve, qui permettra d’alimenter les différents villages et villes avoisinant le pipeline reliant les villes de Gouraye et Kiffa.

Quant à l’assainissement, le département veille à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour assurer la fourniture des services d’assainissement dans la ville de Nouakchott et dans tous les grands centres urbains, notamment en ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales.

Sur cette base, les projets en cours sont mis en œuvre, notamment les travaux liés à l’extension du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la capitale.

Des fournitures et équipements ont également été acquis à cet effet, notamment une importante station de pompage des eaux pluviales dans la moughataa de Tevragh Zeina, dotée d’équipements techniques qui feront que la station sera désormais prête pour la saison des pluies, avec une capacité de 225 000 mètres cubes.

Enfin avec l’achèvement d’un réseau d’assainissement en 2020 et d’un système de pompage des mares et des eaux de surface situé à Riyad dans la wilaya de Nouakchott- Sud, la boucle est bouclée.

AMI