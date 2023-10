Djindah Ball, vice-présidente du HCE: Un come back attendu.

Madame Djinda Ball vient d’être nommée par décret signé du président de la République, ce lundi 2 octobre, vice-présidente du Haut Conseil de l’Education (HCE), une institution de la République, créée, en 2021 pour renforcer la réforme du système éducatif.

Ancienne ministre de la jeunesse et des sports, cette originaire de Kaédi est aussi vice-présidente du principal parti de la majorité présidentielle, INSAF au sein duquel elle fait preuve de dynamisme et d’engagement. Ceux qui l’ont côtoyée dans l’arène politique parlent d’une femme de principes, de caractère et qui force le respect.

Djinda a fait partie de la commission d’organisation des festivités de la célébration du 4e anniversaire de l’investiture du président Ghazwani. Elle y a joué pleinement sa partition, reconnaissent ses collègues. Quelques mois avant cette manifestation Djinda s’est illustrée dans campagne de son parti, lors des dernières élections locales à Kaédi, son fief politique. Ainsi, elle a soutenu activement ses candidats sur le terrain. Ses efforts ne sont pas restés vains dans la mesure où le parti a ravi la région et la mairie et remporté un des postes de député. Depuis cette campagne, des observateurs avertis évoquaient son retour aux affaires. Ce qui est fait depuis, hier lundi 2 octobre. Pour lesdits observateurs, sa nomination est une marque de confiance du président de la République aux femmes en général et celles de Kaédi, et du Gorgol, en particulier.

Spécialiste en Communication, Dijinda Ball dispose d’un important carnet d’adresses au niveau international et de la sous-région. Polyglotte, cette petite fille l’illustre Cheikh Souleymane Ball, Djinda maîtrise parfaitement toutes les langues nationales et symbolise, du coup l’unité nationale mais également l’ouverture à la modernité.

Source: le Calame