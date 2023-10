Mauritanie: nomination d’un vice-président du Haut Conseil de l’Éducation

La Présidence de la République a annoncé que, conformément à un décret publié lundi, Mme Djindah Mohamed El Moustapha Ball est nommée vice-présidente du Haut Conseil de l’Éducation.

Ancien ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement restreint de Mohammed Salem Ould Bechir.

Mme Power est une entrepreneure active dans le domaine des communications et l’une des femmes pionnières dans le domaine. Pendant plusieurs années, elle a dirigé le cabinet de conseil en communication Butterfly. Elle a fondé un magazine, Epok, puis a disparu des médias. Ces dernières années, Mme Power est entrée en politique en faisant campagne pour sa ville natale de Kaedi et en soutenant le parti au pouvoir.

Djindah Mohamed El Moustapha Bal est un expert en communication, diplômé en communication de l’ISEG en 2005 et titulaire d’un master en marketing. Son entreprise, Butterfly, a été fondée en 2005 et possède un large portefeuille de conseils, de communication et d’événements.

Djindah fait partie de ces femmes mauritaniennes qui bousculent les traditions et se pavanent lors de défilés de mode jusqu’alors réservés aux hommes politiques.