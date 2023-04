Nouakchott- Des tests de laboratoires confirment l’absence de grippe aviaire chez les volailles mortes.

Des tests de laboratoire effectués par le ministère de l’élevage sur des échantillons de volailles mortes ont confirmé l’absence de grippe aviaire indique un communiqué du département dont copie est parvenue mercredi à l’AMI.

Le ministère indique que les analyses effectuées sur les échantillons de volailles, qui ont été soumises à un protocole d’analyse scientifique conformément aux normes de l’Organisation mondiale de la santé, ont été entreprises par l’office national de recherche et de développement animal qui dispose d’un matériel de diagnostic performant.

Le département affirme que les analyses seront poursuivies pour détecter d’autres maladies avicoles qui ne sont pas contagieuses pour l’homme, soulignant qu’il a prodigué les conseils nécessaires et orientations sanitaires aux éleveurs de volailles et a soumis les fermes à une surveillance et à un traitement appropriés.

Deux fermes de Nouakchott ont fait l’objet d’une enquête épidémiologique après le décès signalé de volailles conclut le communiqué.

Source: Agence mauritanienne d’information ( AMI)