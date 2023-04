Mauritanie : mortalité massive de volailles due à une maladie virale

Les autorités mauritaniennes ont révélé une mortalité massive chez les volailles de Nouakchott due à une maladie virale, et selon l’agence mauritanienne « Alakhbar », le syndicat mauritanien des « agents de santé publique vétérinaires » a indiqué que les éleveurs de volailles ont observé il y a plus de deux semaines une mortalité massive à Nouakchott de volailles à cause d’une maladie virale respiratoire.

Dans un communiqué, le syndicat a mis en garde contre la poursuite de ce qu’il a appelé « le chaos total dans l’administration des médicaments vétérinaires« .

Le syndicat a appelé les autorités à intervenir de toute urgence « pour éradiquer cette pandémie, rassurer le consommateur mauritanien et aider les élevages avicoles à mettre en place l’abattage forcé et l’élimination sanitaire des volailles mortes« .

Le syndicat a critiqué ce qu’il a appelé « la dimension des intérêts vétérinaires du citoyen, qui est représenté dans une seule délégation à Nouakchott« .

En 2021, la propagation du virus H5N1 a causé la mort d’environ 245 bébés pélicans et 24 pélicans dans une réserve nationale mauritanienne proche d’une zone du nord du Sénégal infectée par le virus.

Les oiseaux morts ont été découverts dans un « bassin » de la réserve nationale de Diawling, qui est située dans le bas delta mauritanien du fleuve Sénégal et abrite plus de 250 espèces d’oiseaux.

La même année, le Sénégal a enregistré un foyer du virus dans un élevage de volailles de la région de Thies, à 192 km au sud, qui a entraîné l’abattage d’environ 100 000 poules.