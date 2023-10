Demande au président de la République pour se faire réélire.

Afin de sauvegarder les acquis du pays dans divers domaines et de poursuivre la mise en œuvre du programme « Taahoudaty » lancé par le président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani depuis son arrivée au pouvoir.

Je suis un fin observateur du paysage politique national et un ancien candidat aux élections législatives de 2006.

J’appelle le président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, à se faire réélire afin de poursuivre ses grands projets politiques, sociaux et économiques globaux.

Dans ce contexte, j’appelle le président du parti Insaf, mes parents, mes amis et mes fidèles connaissances en Mauritanie et à l’étranger, à publier une déclaration commune, condition nécessaire pour présenter aux élections, son Excellence le président de la République afin de pérenniser les acquis de son ambitieux et réaliste projet.

Ahmed Ould Bettar