Le PM présente le bilan du Programme Taahoudaty (août 2019 à juillet 2022)

Le PM présente le bilan du Programme Taahoudaty pour la période Août 2019-Juillet 2022.

Le Premier Ministre a présenté aujourd’hui au Conseil des Ministres réuni le mercredi 31 Août 2022, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République, une communication relative au bilan du Programme Taahoudaty de SEM le Président de la République ” pour la période Août 2019-Juillet 2022. C’est l’occasion de féliciter le Premier ministre pour le grand rôle qu’il a joué et les efforts déployés par son équipe très distinguée, qui a activement travaillé d’arrache-pied pour mettre en œuvre cet ambitieux programme ambitieux mais rationnel.

M. Mohamed Ould Bilal Messaoud a déposé la communication n°33-2022/PM relative aux résultats du programme « Taahoudaty » du Président de la République pour la période d’août 2019 à juillet 2022.

L’objet de ce bulletin est de présenter les résultats des trois premières années (août 2019 à juillet 2022) du Plan TAAHOUDATY du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, selon les quatre axes stratégiques de le plan:

Un État moderne fort pour ses citoyens

Une économie résiliente et déterminée a le vent en poupe

Une société fière de sa diversité et en paix avec elle-même

un capital humain renforcé au service du développement

Malgré les séquelles de la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et l’impact de ces crises, le bilan des trois (3) premières années se traduit par des résultats encourageants sur les plans économique et social :

Niveau économique : rétablir la croissance, maintenir les grands équilibres macroéconomiques, adopter des politiques macroéconomiques appropriées et des mesures de riposte à la reprise propices au rétablissement de la croissance (croissance de 2,4 % en 2021), maîtriser le niveau de la croissance économique et de l’inflation en 2021 (moyenne annuelle de 3,5 %) , le maintien de niveaux de réserves confortables, un excédent budgétaire (2,3 % du PIB en 2021), une augmentation des dépenses pour soutenir les plus vulnérables et les entreprises, et un niveau d’endettement économique soutenable.

Au niveau sociétal : Des progrès significatifs ont été réalisés dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l’accès à l’énergie et à l’eau potable, de l’éducation et de la santé :

En matière de sécurité alimentaire, la couverture de la demande locale en riz atteindra 89% en 2022, contre 80% en 2019 ;

Au niveau du sous-secteur de l’électricité et de l’énergie, l’accès à l’électricité est passé de 46% en 2019 à 53% en 2022 ; entre 2019 et 2022, la part des renouvelables dans le mix énergétique national a légèrement augmenté de 37% à 38% ;

En matière d’eau potable, le nombre de ménages raccordés au réseau d’eau potable a atteint 280 000, soit plus du double qu’en 2019 ;

Dans l’enseignement, entre 2018/2019 et 2021/2022, le taux net de scolarisation (TNS) et le taux de réussite aux concours sont passés de 77 % à 79 %, et de 47,3 % à 55 % ; Sur le plan de la santé, 30% de la population est couverte par une assurance maladie en 2022, contre 20% en 2019 ; le taux de sages-femmes est passé de 62% à 70,4% entre 2019 et 2022 ; et des ressources humaines qualifiées pour 10 000 habitants sur la même période augmenté de 15,4 à 20,3.

Rapide info avec AMI