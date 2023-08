Défis de la Mauritanie du règne de Ghazouani… Et le coup d’État au Niger

Par *Abdellahi Ould Mohamdy

À Chengdu, en Chine, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a assisté à la cérémonie d’ouverture de la 31e Universiade d’été la semaine dernière, mais il a également assisté à des événements au Sahel après les développements du coup d’État militaire. Le Niger exacerbe les souffrances de la région en raison de l’extrémisme, du terrorisme, du crime organisé, de la contrebande et de l’immigration illégale, ainsi que de la violence politique chronique, de la pauvreté, de la marginalisation et de l’injustice.

Ould Cheikh Ghazouani est préoccupé par la situation au Sahel non seulement parce qu’il est le président de la Mauritanie, la dernière île calme et stable de la région, mais aussi parce qu’il est le président du Groupe des cinq pays du Sahel après les situations inconstitutionnelles vécues par le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger.

Il ne fait aucun doute que les développements successifs au Sahel ont représenté une partie du long temps qu’il a passé avec le président chinois Xi Jinping, retournant les dossiers complexes d’une région qui est tombée il y a des années, conséquences des guerres contre le terrorisme, des luttes de pouvoir par coups d’État et contre-coups d’État, et finalement transformé en une arène de conflits internationaux impitoyables.

La Mauritanie est située sur une brèche de la bande désertique s’étendant de Nouakchott au Darfour, une bande ou une ceinture brûlante, dans laquelle la situation est compliquée par des milices terroristes aux identités multiples ; de l’organisation « Daech » aspirant à établir ses émirats dans le « désert du Sahara « puis en » Afrique de l’Ouest », et l’organisation » Al-Qaïda « Sprint à la pénétration de la région, et propriétaire du plus grand héritage terroriste, à travers ses organisations régionales, dirigées par » Al-Qaïda au Maghreb islamique » et ses branches s’étendant lentement du Sahara vers le Golfe de Guinée.

Cela faisait partie de la scène, elle n’est complète que si l’on parle de l’autre partie représentée par les milices à partir du groupe « Wagner », qui implante progressivement ses bases dans la région ; de la Centrafrique au Mali et au Burkina Faso. Avec ce groupe, émergent des milices locales qui ont été créées et armées par les gouvernements, mais qui en ont perdu le contrôle, lorsqu’elles n’ont pas réussi à gérer la guerre et se sont contentées du butin du pouvoir.

Dans un environnement aussi instable, Ould Cheikh Ghazouani a dirigé la Mauritanie pendant quatre ans, entre l’enfer du « covid – 19 » et les flammes déchaînées de l’Ukraine, mais néanmoins la Mauritanie aurait pu jouer un rôle central dans la résolution des crises de la région, sans la confrontation interne avec les ambitions de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, incarcéré, assigné ensuite à résidence et jugé, pour ce qui s’est passé, sinon la Mauritanie aurait rassemblé toutes ses forces et fait des pas importants vers la résolution de deux défis qui l’affligent depuis son indépendance de la France il y a six décennies.

Le premier est la construction et le développement, et le second est de confronter l’état de chaos du voisinage et la lutte de pouvoir qui le caractérise.

C’est peut-être la situation de la Mauritanie, que l’on ne peut que qualifier d’exceptionnelle dans la sous-région, qui a incité de nombreux pays à la considérer comme la base stratégique pour faire face aux défis sécuritaires dans la région du Sahel en Afrique, au premier rang desquels l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), qui a été franc lorsqu’il a qualifié la Mauritanie de »partenaire stratégique » dans la région ouest-africaine en général, lors d’une réunion de ses dirigeants avec Ould Cheikh Ghazouani, notant que les réunions se sont répétées à de nombreuses reprises à Nouakchott et dans les capitales européennes.

Non seulement l’OTAN, mais on peut dire que Nouakchott est devenue une destination privilégiée pour un grand nombre de délégations militaires et de sécurité venant des pays occidentaux pour visiter la Mauritanie afin de jeter les bases d’un partenariat de sécurité, après que le pays a enregistré une présence remarquable dans le système de sécurité des forces de maintien de la paix dans plusieurs régions d’Afrique, et son armée est devenue l’une des armées les plus disciplinées et expérimentées de la région pour faire face aux défis du terrorisme et du crime organisé.

La stratégie militaire et sécuritaire construite par l’actuel président, qui a été chef d’État-Major des armées puis ministre de la Défense, et aujourd’hui président de la République, a été celle qui a stoppé le torrent d’attaques visant la Mauritanie dans la première décennie du millénaire, et cette stratégie a mis la Mauritanie sur la carte de la lutte contre le terrorisme en tant que seul pays avec le Tchad dans la bande saharienne, qui dispose d’une force militaire capable de pénétrer et de vaincre le système terroriste.

Cependant, la possession d’armes efficaces ne suffit pas face à la complexité d’une scène complexe, qui a fait du coup d’État au Niger au bord d’une explosion plus large, un sujet de préoccupation pour plusieurs pays qui ont parrainé le système à cinq États au Sahel, C’est un système, même s’il s’est brisé politiquement, avec la présence de ses parties, la Mauritanie et le Tchad sont toujours en mesure d’arrêter la propagation du cancer du terrorisme et des coups d’État qui menacent les États dans leur existence, et de jouer des rôles dans lesquels les pays qui ont pris feu ont échoué.

Le projet d’Ould Cheikh Ghazouani, qui dirige le groupe des cinq au Sahel, était clair dès le début, réside dans la réunification des pays du groupe, en persuadant les Maliens de rentrer, et il est le seul à avoir été aux côtés du Mali lorsqu’il a été assiégé en 2021, et a ouvert le port de Nouakchott pour approvisionner les marchés financiers en vivres, après la fermeture des ports d’Afrique de l’Ouest.

Cette équation, par laquelle Ould Cheikh Ghazouani a dirigé, en Mauritanie, depuis quatre ans, est basée sur l’apaisement politique grâce à la consultation de tous sans exception, et l’attention aux marginalisés à travers des programmes sociaux qui les soulagent du fardeau de la crise économique qui frappe le monde, et parallèlement à tout cela, les travaux se poursuivent pour améliorer le niveau des infrastructures dans un pays qui souffre depuis des décennies de corruption et de népotisme, et Il n’y a pas de traditions bureaucratiques rigides en lui.

Ould Cheikh Ghazouani a mis fin à une ère de colère et de tension en Mauritanie, apaisant ainsi les âmes et la nation.

*Écrivain spécialisé dans les affaires africaines

Traduit de l’arabe par Rapide info

Source: aawsat.com