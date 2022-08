Crise des employés de l’opérateur Moov Mauritel

Crise des employés de Mauritel .

Il est absolument inacceptable que les employés de Moov Mauritel continuent de revendiquer leurs droits légitimes sans que la société ne satisfasse leurs doléances ou même de négocier avec eux.

Où sont les ministres responsables de cette situation, et comment peuvent-ils laisser les inspecteurs du travail seuls et sans aucun poids de négociation, menant une médiation condamnée d’avance à l’échec, dés lors où la société ne leur témoigne aucune considération.

Nous voulons que la crise des employés de Mauritel n’échappe pas à l’attention du Président de la République, comme cela a été le cas avec la construction de l’école d’El Ghayra, dont il a instruit récemment, aussitôt informé, le ministre de l’habitat d’écourter ses vacances et de se rendre immédiatement sur les lieux pour constater de ses propres yeux ce qui se passe…

Chantage exercés contre eux par Moov Mauritel

Les ingénieurs et les employés du secteur commercial sont victimes d’un chantage exercés contre eux par Mauritel, bien que cette société se vante de contrôler 70% du marché des télécommunications en Mauritanie, grâce, ironie du sort, aux efforts de ces même travailleurs méprisés qui lui ont pourtant permis de réaliser de telles performances

Nous voulons que le président de la République instruit le ministre de la communication, de l’information et des affaires économiques de résoudre sans délai la crise des employés de Moov Mauritel en défendant leurs revendications, puisque l’État est le deuxième actionnaire de cette société après Etisalat Emirates, l’actuel propriétaire effectif de Mauritel, qui a laissé sa gestion à Maroc Telecom eu égard aux bonnes relations avec le Maroc frère.

Il est enfin hypocrite et choquant que la plus grande société de télécommunications dans le pays accorde à ses employés des salaires inférieurs à ceux payés par des entreprises beaucoup plus petites qu’elle…

Prenez conscience Messieurs les responsables du pays. Mauritel est de nous et pour nous

Sidi Cheikh