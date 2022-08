Le Maroc négocie avec la Mauritanie la construction d’un câble internet qui traverse le Sahara Occidental occupé

Nouakchott (ECS).- Selon des sources bien informées, le gouvernement mauritanien prévoit de lancer très prochainement un câble « pour renforcer la connexion Internet dans le pays ». Lequel vise à renforcer le câble « African Coast to Europe (ACE) » auquel le pays était connecté en 2011 et sur lequel il s’appuie principalement pour les services Internet à haut débit. Depuis le changement de nom de la société marocaine de Mauritel SA en Moov Mauritel, ce projet a été mis sur la table, bien qu’on puisse s’en passer entièrement ou même passer par le fond de la mer, mais l’objectif est fondamentalement politique, sous prétexte qu’il n’y a pas d’autre solution.

Si ce projet est réalisé, c’est une reconnaissance implicite par Nouakchott de la souveraineté marocaine au Sahara Occidental. Selon l’analyste mauritanien Yacoub Ould Cheikh Sidiya, le câble, qui dépasse les capacités de la société de télécommunications « Moov Mauritel », a été rejeté par les présidents Ely Ould Mohamed Vall, Sidi Ould Cheikh Abdallahi et Mohamed Ould Abdelaziz. Or, selon Yacoub, il semblerait qu’il ait été accepté par l’actuel président Mohamed Ould Ghazouani.

D’autre part, selon les salariés de Moov Mauritel, aujourd’hui en grève en raison de la situation précaire du groupe marocain, l’entreprise s’est intéressée au câble et y a investi au détriment de la sécurité nationale numérique mauritanienne et des revendications du ouvriers.

Cette initiative, qui n’a rien à voir avec la volonté annoncée du gouvernement mauritanien de remédier aux dysfonctionnements du câble sous-marin ACE qui garantit aux populations une connectivité Internet haut débit fiable, intervient dans un contexte marqué par la tension régionale et la guerre au Sahara Occidental.

Le câble a été posé par le groupe marocain Maroc Telecom. Il s’agit d’un câble Internet souterrain de plus ou moins 1 600 km qui va du Maroc au Sahara Occidental occupé et à la Mauritanie.

Le câble atteindra la brèche illégale à El Guerguerat, une localité sahraouie située à l’extrême sud-ouest du territoire, à environ 50 kilomètres de la ville mauritanienne de Nouadhibou. L’achèvement du projet était initialement prévu pour l’année prochaine, puis les dates ont été légèrement modifiées sans donner de raisons. Jusqu’à présent, Nouakchott n’a pas fait de déclaration officielle sur ce câble, ce qui pourrait tendre les tensions guerrières déjà existantes dans la région.

Mauritel SA (aujourd’hui Moov Mauritel) est l’opérateur historique mauritanien, né de la scission en 1999 de l’Office des Postes et Télécommunications. En 2000, Mauritel SA crée Mauritel Mobiles, dont elle détient 100% et qui obtient la deuxième licence d’exploitation d’un réseau de téléphonie mobile de type GSM. Le 12 avril 2001, à la suite d’un appel d’offres international lancé par l’Etat mauritanien, Maroc Telecom a acquis 54% du capital de Mauritel SA. En janvier 2002, le groupe Maroc Telecom a créé la Société Mauritanienne de Communication (CMC), à laquelle il a apporté les actions qu’il détenait dans Mauritel SA. Puis, le 6 juin 2002, Maroc Telecom cède 20% de CMC à des investisseurs mauritaniens. Au cours de l’exercice 2003, CMC a cédé 3% de Mauritel SA au Maroc pour 17 millions de dirhams conformément aux engagements pris lors de la privatisation en 2001.

En juin 2010, Moov Mauritel a signé le contrat de construction du câble ACE (Africa Coast to Europe). ACE est un câble sous-marin de 17 000 kilomètres entre la France et l’Afrique du Sud. Elle longe les côtes de plusieurs pays africains et appartient à un consortium de 20 opérateurs, mené par France Télécom. Moov Mauritel achèvera également prochainement sa connexion en fibre optique vers le Maroc et le Mali.

A fin décembre 2021, Mauritel dispose d’un parc fixe de 57 000 lignes, sans augmentation par rapport à 2020. Par ailleurs, l’opérateur déploie un réseau ADSL et FTTH, lui permettant de vendre des offres Internet très haut débit à ses clients. . . A fin décembre 2021, Mauritel compte ainsi 19 000 abonnés Internet, connectés principalement via le réseau ADSL (94% du parc).

Moov Mauritel sécurise ses besoins en bande passante internationale en participant à un consortium disposant de capacités sur le câble sous-marin ACE (Africa Coast to Europe) et regroupant tous les opérateurs de télécommunications mauritaniens et la Poste mauritanienne. Par ailleurs, Mauritel a reçu le 26 juin 2020 l’autorisation du gouvernement pour que Cable West Africa du groupe Maroc Telecom atteigne Nouadhibou, qui borde le Sahara Occidental.

Au 30 septembre 2021, le marché mauritanien comptait 4,7 millions de clients Mobile, soit un taux de pénétration de 99,10%. Sur ce marché, deux opérateurs agissent conjointement avec Mauritel : la Société Mauritano-Tunisienne de Télécommunications (Mattel) et l’opérateur Chinguitel.

Mauritel compte au moins 3 millions de clients au 31 décembre 2021, soit une augmentation annuelle de 13% malgré une concurrence agressive et des restrictions réglementaires liées à l’identification des clients. Moov Mauritel maintient sa position de leader avec une part de marché de 58% à fin septembre 2021.

Source : ecsaharaui Traduit par Rapideinfo