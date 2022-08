Les salariés Mauritel demandent l’arrêt des câbles desservant le Maroc

Les salariés de Moov Mauritel demandent l’arrêt de la pose des câbles desservant les télécommunications du Maroc.

Dans le cadre d’une bataille lancée par des représentants de la société mauritanienne Moov Mauritel et de son partenaire stratégique Maroc Telecom, dans un communiqué diffusé dimanche, les représentants ont accusé la société marocaine de ce qu’ils ont qualifié de « complot contre les chiffres », de sécurité et de sécurité en Mauritanie et souveraineté ».

Les délégués ont déclaré dans le communiqué qu’« au moment où Mauritel traverse une crise sociale en raison de la réticence de l’administration publique à répondre positivement aux revendications des travailleurs, cette dernière a concentré toutes ses ressources financières et techniques sur la mise en œuvre du sous-marin projet de câble appartenant à Maroc Télécom.

Elle installera une station relais à Nouadhibou pour permettre à Maroc Télécom de connecter et de vendre des lignes internationales à ses succursales et à d’autres entreprises dans les pays africains.

« Les délégués ont précisé que ce raccordement se fera par un câble terrestre reliant la Mauritanie et le Maroc, qui passe par la poste à Guergueirat, et un autre aux frais de Mauritel de Nouadhibou à la frontière avec le Mali.

Des volumes importants afflueront vers le Mali, selon les salariés Mauritel

Selon les mêmes sources, des volumes importants afflueront vers le Mali sans égard aux villes et villages riverains de la liaison locale, ce qui affectera la qualité de service pour le déploiement des futures quatrième et cinquième générations.

Les représentants des travailleurs ont appelé « les autorités mauritaniennes à intervenir d’urgence pour stopper le projet de câble et le reconsidérer afin que tout le monde puisse en bénéficier : d’abord l’Etat mauritanien, puis la Mauritanie, puis Maroc Télécom ».

Les délégués ont souligné que « le projet fait peser une menace sur la souveraineté numérique du pays à plusieurs égards, d’une part le contrôle étranger de trois points de transit internationaux sur son propre territoire, la gestion de ces points à travers Maroc Télécom, et d’autre part, la mise en danger du projet numérique de la Mauritanie, le troisième est l’épuisement des ressources pour Mauritel en tant qu’entreprise ».

« Violation de la souveraineté numérique du pays »

C’est l’intérêt national de Maroc Telecom, car il réalise des projets d’investissement dans ce domaine, apparemment par la société Mauritel, en fait il met en œuvre un projet majeur de Maroc Télécom, et le quatrième est de priver l’État mauritanien de devises fortes provenant de avantages monétaires obtenus. Ces lignes sont vendues parce qu’elles ne suivent pas un chemin que l’État puisse directement contrôler. »

« L’un des risques de l’exploitation du câble par Maroc Telecom est l’impact du projet sur l’investissement local, notamment la mise à jour du réseau mobile, qui draine les ressources financières et techniques de l’entreprise », notent les travailleurs.

« Les délégués ont déclaré que la vérité est que ce qui se passe est une violation de la souveraineté numérique du pays et met en danger les intérêts de l’État mauritanien à court et à long terme et réduit l’investissement de l’État dans ce domaine de manière déformée.