Le ministre de l’Habitat visite le chantier d’une école à El Ghayra

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, M. Sid’Ahmed Ould Mohamed, en compagnie du wali de l’Assaba, M. Mohamed Ould Ahmed Maouloud, a effectué une visite du chantier de construction l’école Dar-Essalam de la commune d’El Ghayra dans la moughataa de Guerou, pour s’enquérir du niveau d’avancement des travaux et s’assurer de leur exécution conformément aux normes techniques requises.

Dans une allocution qu’il a prononcée à cette occasion, le ministre a souligné que cette visite est intervenue suite aux remarques et observations des autorités administratives de la wilaya qui ont constaté des dysfonctionnements dans la conduite des travaux de cette école, notant que son département encadre des dizaines voire des centaines d’ouvrages scolaires dans le cadre du programme ds Son excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui fait du socle infrastructurel scolaire et de l’émergence de l’école républicaine un objectif majeur.

Le ministre a félicité les habitants de la commune d’El Ghayra qui sont intervenus et ont donné des informations aux autorités administratives, qui à leur tour ont informé le secteur concerné, notant que ce type de dysfonctionnement dans la conduite des chantiers peut se produire et qu’il est indispensable de le signaler à temps pour que les mesures appropriées soient diligemment prises.

Il a indiqué qu’aussitôt que le problème a été soulevé, le Président de la République a donné des instructions pour que toutes les dispositions soient prises de manière à ce que tout dysfonctionnement constaté soit corrigé, rappelant que les citoyens sont les bénéficiaires des infrastructures et qu’il leur appartient légitimement de signaler tout manquement dans leur réalisation.

M. Sid’Ahmed Ould Mohamed a mis en garde les entrepreneurs qui seraient tentés de travailler de façon précipitée et de passer outre les normes et spécifications techniques requises, affirmant que s’il est nécessaire de démolir le bâtiment ou l’ouvrage, il le sera, et, le cas échéant, ils subiront des pertes. Il est donc mieux pour eux, a-t-il dit, qu’ils travaillent de manière professionnelle et responsable.

Au cours de cette visite, le ministre était accompagné du hakem de Guerou, M. El Hacen Ould Mohamed, de cadres du département de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ainsi que de pkusieurs responsables régionaux.

Source: AMI