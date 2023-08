Crise au Niger : quelles craintes pour le Tchad ?

« Quand la maison de ton voisin brûle, la tienne est en danger », dit un adage populaire. La crise qui sévit au Niger pourrait avoir des répercussions sur le pouvoir en place au Tchad.

Le président de Transition l’évoque d’ailleurs clairement, dans son discours du 10 août 2023. Dans un contexte de montée du sentiment anti-français au Sahel, les conséquences de cette crise pourraient influencer les dynamiques politiques régionales.

En effet, la démarche de médiation du président Mahamat Idriss Deby, en appui de la CEDEAO, bien que le Tchad ne soit pas membre de la sous-région, ne semble pas être une coïncidence. Cela pourrait refléter une inquiétude vis-à-vis du projet d’intervention militaire planifié par la CEDEAO, visant à rétablir l’ordre constitutionnel au Niger.

Cette situation révèle la vulnérabilité du Tchad, pays voisin du Niger, face à une telle crise. Le contexte régional est marqué par des coups d’État, avec la Mauritanie comme seule exception pour l’instant.

La transition politique en cours au Tchad est étroitement liée à la France, ce qui pourrait susciter des inquiétudes chez les pays voisins hostiles à l’influence française. Une éventuelle intervention militaire au Niger pourrait provoquer un afflux de réfugiés nigériens au Tchad, ajoutant aux défis déjà présents, notamment la situation précaire des réfugiés soudanais.

Dans ce contexte, la préoccupation du président de Transition Mahamat Idriss Deby Itno, quant aux dangers qui entourent le pays, est justifiée. Cependant, il semble que ses priorités se concentrent davantage sur le maintien de son pouvoir que sur le bien-être de la population.

En seulement dix mois de gouvernance, lui et son gouvernement d’union nationale sont critiqués pour des nominations basées sur des critères claniques, amicaux et politiques, tandis que les problèmes tels que la faim, le manque de justice, l’insécurité et les inondations demeurent non résolus. La situation actuelle au Soudan et au Niger devrait servir de leçon à Mahamat Idriss Deby Itno.

Les dirigeants soutenus par l’Occident sont confrontés à des vents de changement. Il est crucial pour lui de prendre position et de répondre aux besoins de son peuple. Ignorer les leçons de ces crises pourrait prématurément mettre un terme à la domination des Itno, la famille au pouvoir depuis des décennies.

L’avenir dira si Mahamat Idriss Déby Itno cherche réellement à transformer le Tchad. Il devrait tirer des enseignements de la crise au Niger et écouter son peuple pour éviter une situation similaire. Dans le cas contraire, la méfiance pourrait perdurer et fragiliser son règne, alors que personne ne souhaite le pire pour le pays.

alwihdainfo.com