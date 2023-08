Coup d’Etat au Niger : la Cédéao se réunira jeudi pour un nouveau sommet extraordinaire

Niger: la Cédéao se réunira jeudi pour un nouveau sommet extraordinaire

Les dirigeants de la Cédéao vont à nouveau se réunir ce jeudi pour évoquer la situation au Niger, deux semaines après un coup d’État et la fin dimanche de leur ultimatum.

« Au cours de cette rencontre, les dirigeants de l’organisation ouest-africaine se pencheront sur la situation politique et les récents développements au Niger », a indiqué ce lundi un communiqué de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao). Le sommet aura lieu à Abuja, capitale du Nigeria dirigé par Bola Tinubu, président en exercice de l’organisation régionale.

Le 30 juillet, lors d’un précédent sommet à Abuja, les dirigeants ouest-africains avaient donné un ultimatum d’une semaine aux militaires ayant pris le pouvoir à Niamey pour rétablir le président Mohamed Bazoum, sous peine d’une intervention armée pour ce faire. Les chefs d’état-major de la région avaient même dessiné les « contours » de cette éventuelle intervention, mais elle n’a pas été déclenchée à l’issue de l’ultimatum, qui s’est achevé dimanche. Selon une source proche de la Cédéao, une intervention n’est pas envisagée à ce stade. En dépit d’une fin de non-recevoir des auteurs du coup d’État à ce jour, la voie du dialogue semble donc être toujours sur la table et les États-Unis, alliés du Niger, pourraient y participer, selon cette source.

« Nous devons reporter l’option de la guerre le plus possible »

Plusieurs voix africaines ont rejeté ces derniers jours l’option militaire. Les sénateurs du Nigeria, poids lourd de la Cédéao, ont appelé à renforcer « l’option politique et diplomatique ». L’Algérie, autre voisin du Niger et acteur majeur dans le Sahel, a estimé par la voix de son président Abdelmadjid Tebboune qu’une intervention serait une « menace directe » contre son pays.

