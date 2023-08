Défi et peur au Niger à l’approche de l’ultimatum de la CEDEAO

L’ultimatum du bloc régional aux putschistes nigériens pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum ou risquer une intervention militaire devrait expirer dimanche.

Yeye Issoufou a participé à trois reprises à des manifestations en faveur du coup d’État au Niger depuis que des membres de la garde présidentielle ont pris le pouvoir dans ce pays d’Afrique de l’Ouest le 26 juillet.

Au nombre de centaines, la foule a défilé dans les rues de Niamey, la capitale du Niger, chantant des chansons et brandissant des pancartes saluant le nouveau dirigeant autoproclamé du pays, Abdourahmane Tchiani. Ils ont hué la « France impérialiste » ainsi que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont trois Issoufou, qui travaille à Aghrymet, un institut sur le climat dans la capitale, est frustré par l’insécurité, la corruption et la détérioration de l’économie dans le Niger enclavé. Le pays est aux prises avec des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l’EIIL et figure parmi les plus pauvres du monde.

“Ils [la France] exploitent l’uranium ici depuis près de 63 ans, mais nous n’avons pas de barrage capable de produire de l’électricité pour le Niger”, a-t-il déclaré à propos de l’ancien dirigeant colonial de Niamey.

“Nous avons l’espoir que le régime militaire améliorera le Niger en raison de la façon dont il a communiqué avec la population. Ils ont dit qu’ils avaient établi d’autres stratégies pour faire croître notre économie.”

Le coup d’État au Niger fait du pays le cinquième d’Afrique de l’Ouest – après le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad – dont le gouvernement a été renversé par son armée depuis 2020.La condamnation internationale a été rapide et sévère, en particulier de la CEDEAO, qui a imposé une foule de sanctions contre le Niger, y compris une zone d’exclusion aérienne et des fermetures de frontières. Le Nigeria voisin, qui fournit 70% de l’électricité du Niger, a également coupé l’alimentation électrique, plongeant la population de 25 millions d’habitants dans l’obscurité.

Le bloc régional a également donné à l’armée nigérienne un ultimatum d’une semaine pour réintégrer Bazoum, d’ici le 6 août, ou risquer une intervention militaire.

Trajectoire de collision

Dans une ultime tentative de diplomatie, le Nigeria a envoyé jeudi une délégation dirigée par l’ancien chef militaire Abdulsalami Abubakar – qui a remis le pouvoir du Nigeria à un civil en 1999 – pour négocier avec les putschistes nigériens.

Mais Tiani a refusé de rencontrer la délégation et le président nigérian Bola Tinubu a demandé vendredi l’approbation du Parlement pour une intervention militaire. Un porte-parole de la CEDEAO a déclaré aux journalistes à Abuja le même jour que les chefs de la défense du bloc régional avaient élaboré “tous les éléments qui entreront dans toute intervention éventuelle including y compris les ressources nécessaires, comment et quand nous allons déployer la force”.

La France, quant à elle, a également exprimé son soutien aux efforts du bloc.

L’ultimatum lancé par la CEDEAO expirant dimanche, l’incertitude plane sur le Niger, des millions de Nigérians étant désormais confrontés à la perspective de la guerre et des difficultés.

Les experts disent que toute intervention militaire serait coûteuse.

” Je pense que cela a le potentiel d’être désastreux », a déclaré Cameron Hudson, associé principal du Programme Afrique du Centre d’études stratégiques et internationales.

“La seule chose positive que nous pouvons dire à propos de ce coup d’État jusqu’à présent, c’est qu’il n’y a pas eu de violence”, a déclaré Hudson à Al Jazeera. « Et je pense que nous devrions préserver la paix au Niger pour le bien du peuple, et une force d’intervention dirigée par le Nigéria crée une très forte probabilité que des violences incontrôlables éclatent et cela ne me semble pas être une issue positive pour personne.”

En 2017, lorsque le président gambien Yahya Jammeh a refusé de céder le pouvoir au vainqueur des élections Adama Barrow, la CEDEAO a dirigé une force d’intervention pour destituer le dirigeant autoritaire. Les forces de Jammeh ont offert peu de résistance et il a ensuite fui en exil.

Mais ce qui était relativement simple en Gambie il y a sept ans sera beaucoup plus compliqué au Niger, les chefs militaires du Mali et du Burkina Faso voisins soutenant Tiani et déclarant que toute intervention contre Niamey sera considérée comme une déclaration de guerre contre leurs nations.

Les putschistes nigériens ont également courtisé la Russie, cherchant apparemment l’aide du groupe de mercenaires russes, Wagner, qui a envoyé des troupes au Mali après le coup d’État militaire là-bas.

“Ces forces [de la CEDEAO] ne sont pas formées pour cette mission. La CEDEAO ne peut pas intimider le Niger [car elle a le soutien du] Mali et du Burkina Faso, car les seules forces combattantes qui ont l’expérience du combat et de l’entraînement ensemble sont ces pays du G5 Sahel”, a déclaré Hudson.

Il faisait référence à une force régionale mise en place en 2017, qui comprenait des troupes du Niger, du Tchad, de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Mali, et qui a reçu une formation ainsi que des fonds de l’Occident pour combattre les groupes armés liés à al-Qaïda et à l’EIIL au Sahel.

Les experts craignent également qu’un conflit au Niger ne profite à Al-Qaïda, à l’EIIL et à d’autres groupes armés qui auraient la possibilité de se renforcer si les gouvernements de la région étaient distraits dans un combat les uns avec les autres.

Tout conflit aurait également de graves conséquences humanitaires.

Le Niger, septième producteur d’uranium, se classe au 189e rang sur 191 pays dans l’Indice de développement humain des Nations Unies 2022. Les sanctions qui ont déjà été imposées ainsi qu’une éventuelle guerre ne feront qu’aggraver les difficultés quotidiennes des Nigériens qui luttent déjà contre le changement climatique, la pauvreté et les attaques des groupes armés.

« Étant l’une des personnes les plus pauvres du monde, les sanctions [et la guerre] vont appauvrir davantage les gens en termes d’accès à l’énergie, d’engagement économique, de commerce transfrontalier the le sort est fermé au Niger maintenant”, a déclaré Oluwole Ojewale, analyste à l’Institut d’études de sécurité basé au Sénégal.

« La guerre est un jeu à somme nulle. Même si l’autre camp de la CEDEAO est plus fort que celui qui a été détourné par les juntes militaires, il n’en reste pas moins qu’il y aura des conséquences humanitaires des deux côtés et ce sont les pauvres qui en porteront le plus lourd tribut”, a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Ojewale a noté que plus d’un million de réfugiés nigérians – qui vivent maintenant dans les villes frontalières du Niger après avoir fui les attaques des bandits et du groupe armé Boko Haram – seraient également pris entre deux feux.

Le déploiement de troupes au Niger pourrait également s’avérer coûteux pour les pays d’Afrique de l’Ouest, dont beaucoup sont aux prises avec leurs propres problèmes de sécurité.

“Chacun des pays de la CEDEAO a déjà des opérations internes auxquelles il s’occupe et la conséquence est que les militaires seront surchargés dans chacun des pays s’ils apportent des contributions militaires”, a déclaré Ojewale.

« L’argent qui devrait être canalisé vers le logement, la santé et l’éducation sera canalisé vers la guerre – et à quel prix?”

Il a ajouté que toute résistance du gouvernement militaire au Niger pourrait également provoquer une guerre prolongée qui pourrait se répercuter sur toute la région.

“Les chances de Tchiani sont très faibles, mais vous n’allez pas dans la maison d’une autre personne pour l’attaquer et ne pas recevoir des ecchymoses”, a déclaré Ojewale.

« Nous ne pouvons que voir le début de la guerre; personne ne peut prédire comment elle se terminera.”

Défi, peur

Alors que l’échéance de la CEDEAO approche à grands pas, les partisans du coup d’État à Niamey restent défiants.

« Nous sommes déterminés à traverser tout type de stress et de conséquences. Le peuple acceptera tout ce que cela coûtera, des vies ou quoi que ce soit, et c’est parce que nous sommes fatigués de nos dirigeants”, a déclaré Issoufou.

“Il y a maintenant près de cinq frontières qui nous sont ouvertes-le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, l’Algérie et la Libye, pour que nous puissions survivre.”

D’autres, cependant, ont peur.

Samaila Mahamadou, qui vit dans la deuxième plus grande ville du Niger, Maradi, espère que la diplomatie l’emportera.

Le diplômé de 26 ans de l’Université d’Ilorin au Nigeria a déclaré qu’il ne croyait pas que les chefs militaires nigériens avaient la capacité de résoudre les problèmes qui affligent son pays.

Depuis 1960, le Niger n’a connu qu’une seule transition entre les gouvernements civils, en avril 2021, lorsque Mahamadou Issoufou a remis le pouvoir à Mohamed Bazoum. Cette sombre histoire n’inspire pas d’espoir à Mahamadou.

“Compte tenu des coups d’État militaires qui se sont produits auparavant, nous n’avons constaté aucun changement”, a-t-il déclaré.

“Au lieu de cela, les soldats viennent, portent notre argent et partent et quittent le pays pour un civil, et ils viendront et feront un autre coup d’État plus tard. Les soldats ne sont pas faits pour gouverner mais pour défendre notre pays contre le danger. S’ils sont à la tête du pays, le pays ne peut pas être meilleur.”

Bien qu’il ne soutienne pas le coup d’État, Mahamadou craint qu’une intervention militaire n’aggrave ses conditions de vie et celles de ses compatriotes.

Plus de 40% du budget du Niger provient de l’aide. La France et les États-Unis ayant suspendu leur aide, l’armée devra chercher ailleurs sa subsistance économique, ouvrant éventuellement la porte à la Russie

Mahamadou, tendu et apeuré, a déclaré qu’il chercherait constamment des mises à jour.

« Si la CEDEAO envahit le Niger, il y aura un bain de sang et mon pays sera déstabilisé. Ils devraient essayer des moyens diplomatiques pour résoudre le problème”, a-t-il déclaré.

Ope Adetayo and Pelumi Salako

Source: Al Jazeera