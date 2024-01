Coopération algéro-mauritanienne : Une délégation de l’Institut Supérieur du Pétrole reçue à Nouakchott.

Les liens étroits, séculaires particulièrement fructueux entre l’Algérie et la Mauritanie n’en finissent plus de se renforcer et de se diversifier. Dernier exemple en date, la ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle mauritanienne, Mme Zeinebou mint Ahmednah, a reçu ce mardi à Nouakchott, une délégation de l’Institut Supérieur Algérien du Pétrole, relevant du major Sonatrach, conduite par le directeur général de cet Institut, M. Abdelkader Guenoune, qui se trouve en visite de travail en Mauritanie. La réunion a porté sur les aspects de la coopération entre les deux pays frères, en particulier dans le domaine de l’industrie pétrolière et des hydrocarbures en général.

La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, M. Mohamed Salem Ould Boukheriss, et d’un certain nombre de cadres du département. L’Institut algérien du pétrole (IAP) est une grande école algérienne, spécialisée dans les métiers de l’industrie du pétrole et des hydrocarbures. Son siège est à Boumerdès et l’enseignement est donné sur 4 sites : Boumerdès, Arzew, Skikda et Hassi Messaoud. L’IAP a pour objet la prise en charge des besoins du secteur de l’énergie, en matière de formation de spécialisation, de perfectionnement, de recyclage et de recherche appliquée, toutes disciplines confondues. L’institut assure des formations opérationnelles de niveau international en adéquation avec les besoins du secteur de l’énergie. Nul doute que le savoir-faire algérien en matière d’exploitation, d’exploration et de raffinage des énergies fossiles sera particulièrement profitable pour nos voisins mauritaniens, dont les richesses en off-shore restent encore à découvrir et à estimer.

Cette visite a du reste coïncidé avec celle, en Algérie, du chef de la diplomatie mauritanienne, Mohamed Salem Ould Merzoug. Ce dernier a du reste été reçu ce mardi par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, après une séance de travail avec son homologue algérien, Ahmed Attaf. Mohamed Salem Ould Merzoug n’a du reste pas laissé de souligner, la profondeur des relations séculaires”, établies sur la base des liens de sang et de l’histoire qui unissent l’Algérie et la Mauritanie. Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Merzoug a précisé que cette rencontre « a permis de saluer les relations bilatérales séculaires, établies sur la base des liens de sang et de l’histoire entre les deux peuples frères ».

Le ministre mauritanien a en outre indiqué avoir « transmis les salutations de son frère, le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani » au Président Tebboune qui l’a chargé de transmettre, à son tour, « ses salutations à son frères le Président mauritanien ». M. Merzoug a ajouté que le président de la République l’a assuré de « la détermination du peuple et du Gouvernement algériens, à faire progresser les relations de coopération bilatérales entre les deux pays frères ». la densification des relations diplomatiques et économiques entre Alger et Nouakchott s’inscrit dans le cadre du redéploiement tous azimuts de notre diplomatie, avec une priorité toute particulière accordée au continent africain, lequel constitue notre véritable et seule profondeur stratégique. Il va sans dire que les opportunités qui y sont offertes sont à tout le moins incommensurables.

El Ghayeb Lamine

lapatrienews.dz