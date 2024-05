Arrêt sur images : le grand journaliste soudanais Talha Jibril écrit :

Renseignez-vous sur une photo.

J’ai eu une conversation en 1989 avec Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya, l’ancien président mauritanien, au sujet de la guerre qui a éclaté à cette époque entre la Mauritanie et le Sénégal.

Je reviens à nouveau, pour m’enquérir de l’identité de l’officier apparaissant sur la photo qui a été prise à l’intérieur du palais présidentiel de Nouakchott, où on me dit que l’officier est l’actuel président mauritanien Mohammed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Al-Ghazouani, connu sous le nom de « Ould El-Ghazouani ».

J’espère que nos frères mauritaniens profiteront de cette information.

Le journaliste et écrivain soudanais Talha Jibril est en train de travailler sur un livre à paraître : « Aventures et histoires d’un journaliste en Afrique ».

Rapide info avec agences