Conditions de mise en œuvre de la télémédecine

Mme Naha Hamdi Mouknass, ministre de la Santé, s’exprimait ce soir lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement sur son projet de décret en Conseil des ministres, qui fixe les conditions de mise en œuvre de la télémédecine dans notre pays et son champ d’application.

Le projet de décret vise à fixer les règles d’organisation, de gestion et de fonctionnement de la télémédecine en Mauritanie et, dans ce cadre, définit les exigences techniques et de sécurité ainsi que les modalités d’exécution des travaux de télémédecine et de conservation des données collectées.

Il vise également à jeter les règles de base pour la pratique de la télémédecine afin de servir les citoyens et de renforcer le système de santé national.

