CHAN 2022 : Madagascar, adversaire du Sénégal en demi-finale

Vainqueur 1-0 de la Mauritanie vendredi, l’Equipe Nationale du Sénégal connaît désormais sont adversaire pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations. Un morceau à ne pas négliger car ce sera la très surprenante équipe de Madagascar. Très séduisants et sûrs de leur force, les Bareas ont sèchement écarté le Mozambique (3-1) ce samedi.

Devant à la pause grâce à un but de Solom Raza (18e), les hommes de Rakotondrabe Romuald ont plus concrétisé lors domination en seconde période. Si Olivier Tokinantenaina s’est vu refuser un but (59e), Jean Razafindrakoto va réussir à doubler la mise quelques minutes plus tard (67e), avant que Ravelomanantosoa ne mette fin au suspense (87e).

Un succès qui ouvre à Madagascar les portes d’une demi-finale historique puisque les Bareas participent à leur première phase finale de CHAN. C’est donc un énorme morceau qui s’élèvera devant les Lions du Sénégal, qui ont l’ambition de rallier, pour la première fois de leur Histoire, une finale de CHAN. Rendez-vous mardi (19h00 GMT) au Stade Nelson Mandela.

Au lendemain de leur victoire en quart de finale face à la Mauritanie (1-0), les Lions ont quitté la ville d’Annaba pour se rendre à Alger où ils y disputeront leur demi-finale.

Pour la première fois depuis leur arrivée dans la ville portuaire au nord-est de l’Algérie, les Lions Locaux ont dit au revoir à Annaba. C’est dans la matinée de ce samedi, au lendemain de sa victoire contre la Mauritanie, en quart de finale du championnat d’Afrique des Nations, que l’équipe du Sénégal a embarqué pour Baraki afin de rallier son nouveau camp de base, dans un hôtel en périphérie de la ville, Golden Tulip Royaume.

La délégation composée de joueurs et staff est arrivée dans la capitale vers 15h00 locales. Le Sénégal qui attend de connaître son adversaire va effectuer sa première séance d’entraînement demain en vue de son match de demi-finale entre le vainqueur de la rencontre qui mettra aux prises le Madagascar au Mozambique.

wiwsport.com

SourceURL: https://www.pressafrik.com/CHAN-2022-Madagascar-adversaire-du-Senegal-en-demi-finale_a252640.html