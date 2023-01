CHAN 2023: l’Algérie et le Sénégal premiers qualifiés pour les demi-finales.

Après l’Algérie, qui battu la Côte d’Ivoire (1-0), le Sénégal s’est qualifié en demi-finale du CHAN en s’imposant devant la Mauritanie (1-0) vendredi 27 janvier. Les deux équipes ont remporté leur match grâce à deux penaltys, mais aussi grâce à l’intervention décisive de la VAR.

C’est peut-être la marque d’une formation en confiance, portée par une dynamique enclenchée par l’équipe des aînés championne d’Afrique il y a un an. Le Sénégal a gagné le derby contre son voisin, la Mauritanie (1-0), mais il ne retiendra que la victoire qui lui permet de poursuivre l’aventure et d’accéder au dernier carré.

La Mauritanie méritait mieux, beaucoup mieux que cette défaite concédée sur un penalty de Lamine Camara (34e) après l’intervention de la VAR. Car avant, et même après, ce tournant de la rencontre, l’équipe d’Amir Abou a pris le match à son compte, dominant une équipe des Lions qui avaient pourtant fait forte impression lors du premier tour.

Les Mourabitounes ont eu le ballon (68% de possession), les occasions (18 tirs contre 6) mais pas le réalisme qui va avec. Les Sénégalais n’ont eu qu’un seul tir cadré, celui du penalty. Cela indique bien la domination stérile des Mauritaniens et le réalisme implacable des hommes de Pape Thiaw. Ce dernier a eu beaucoup de mal face à l’équation tactique posée par Amir Abou, mais c’est bien lui qui sera en demi-finale pour sa première compétition internationale, moins d’un après sa nomination comme sélectionneur.

L’Algérie a eu chaud

Dans le deuxième match de la soirée, l’Algérie est revenue de très loin. Et les 40 000 spectateurs du stade Nelson-Mandela peuvent en témoigner. Elle est passée d’une élimination qui lui pendait au nez à une qualification inespérée dans les dernières minutes du temps réglementaire.

Les larmes d’Alexis Guendouz, le gardien titulaire, résume toute la soirée et les émotions vécues par les hommes de Madjid Bougherra. Le gardien de but n’a pu retenir ses larmes, en effet, lorsqu’il est expulsé, après intervention de la VAR, dès la 20e minutes par l’arbitre mauritanien Abdel Aziz Bouh après qu’il a touché le ballon de la main en dehors de sa surface. Le joueur du CR Belouizdad a de nouveau craqué dans les tribunes lorsque son coéquipier Aimen Mahious a inscrit sur penalty le but de la victoire et de la qualification dans les arrêts de jeu (90+6).

Entre les deux moments d’émotion, l’Algérie a eu peur avant de se rassurer petit à petit après l’expulsion, sévère, malgré la VAR, de l’Ivoirien Kouassi Attohoula (34e). Pour autant, elle a peiné dans le jeu face à des Éléphants qui ont su résister à la pression du stade et aux attaques des Fennecs jusqu’à ce penalty provoqué par Abdoul Aziz Siahoune et signalé par la… VAR.

L’Algérie rencontrera en demi-finale, mardi 31 janvier, le vainqueur du quart de finale Niger-Ghana qui se joue samedi 28 janvier. Le Sénégal, lui, attend le vainqueur de Madagascar-Mozambique.

