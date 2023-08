Canicule. « Les fortes chaleurs sont la cause de décompensation rapide et soudaine » selon le docteur Alexandre Aranda, médecin du sommeil

C’est la plus grosse vague de chaleur de l’été. En Occitanie, le mercure bat des records en journée mais aussi la nuit. Hier soir, Perpignan affichait 29°. Cet épisode de forte chaleur affecte notre cerveau, perturbe le sommeil et joue sur notre comportement. Le docteur Alexandre Aranda, médecin du sommeil et neurologue à Toulouse répond à nos questions.

C’est une situation exceptionnelle qui selon les experts aura tendance à se répéter. Le dernier rapport du Giec éclaire à ce sujet, certaines zones particulièrement exposées (arc méditerranéen, couloir rhodanien, vallée de la Garonne) pourraient connaître jusqu’à 90 nuits tropicales par an.

A midi, ce mardi 22 août, en Occitanie 10 nouveaux départements basculent en vigilance rouge, dont la Haute-Garonne.

Depuis dimanche 20 août, le mercure bat des records de jour comme de nuit. Un phénomène qui affecte notre cerveau, notre comportement. Le docteur Alexandre Aranda, médecin du sommeil et neurologue à Toulouse répond à nos questions.

Épisode de canicule : quels sont les effets sur la santé, particulièrement sur le sommeil ?

Les excès de chaleur dit épisode de canicule altèrent les capacités physiologiques diurnes et nocturnes à tout âge et de manière rapide en quelques heures. Il est scientifiquement validé que toute augmentation de la chaleur de degré en degré notamment nocturne altère la capacité de récupération avec un sommeil réduit en temps et en qualité. Le sommeil sera perçu comme peu ou moins réparateur avec des signes inhabituels comme l’inertie du réveil, la fatigue, les maux de tête. On pourra noter aussi une insomnie d’endormissement, des réveils plus nombreux et plus prolongés.

Le fonctionnement cérébral, cardiovasculaire et métabolique est le premier impacté chez toutes les personnes et cela peut prendre un effet majeur et soudain notamment aux extrêmes de la vie et toute personne en situation de handicap ou de fragilité. Les capacités physiques sportives sont réduites et une fatigue est majorée avec risque accru de déshydratation. Les nuisances supplémentaires se cumulent notamment celle des moustiques par exemple avec la chaleur pour avoir un sommeil non réparateur la nuit ou lors de sieste diurne.

Ces fortes chaleurs peuvent –telles provoquer chez certaines personnes des troubles neurologiques ou du comportement ? Lesquels ?

Oui, les fortes chaleurs sont la cause de décompensation rapide et soudaine de toute personne en situation de fragilité, de handicap et/ou en cas de maladie chronique mais aussi chez le sujet sain aux extrêmes de la vie (petite enfance et sujet âgé).

Pour le sujet d’âge moyen le risque est principalement noté en cas de non-respect des consignes de précaution de la canicule en situation sportive, d’activité extérieure prolongée par exemple.

Le fonctionnement cérébral, cardiovasculaire et métabolique sont les premiers impactés avec l’apparition de symptômes tels que la confusion, la perte des repères, des troubles attentionnels, une fatigue majeure, des maux de tête, de flou visuel, d’essoufflement, de douleurs thoraciques et musculaires, de crampes.

Pour les personnes avec une maladie chronique cela risque de majorer les symptômes connus de la leur maladie et potentiellement de favoriser une décompensation de celle-ci. En cas d’apparition de ces troubles, des mesures de prévention sont à renforcer sans délai et si cela se majore d’appeler la régulation sanitaire type SAMU pour une prise en charge médicale adaptée aux besoins.

Quelles sont vos préconisations ? Quels sont les gestes à adopter pour ces personnes mais aussi pour leurs proches ?

En cas de canicule des mesures d’accompagnement sont indispensables et à appliquer dès que possible avec la majoration de son hydratation habituelle, ne pas attendre d’avoir soif pour boire et privilégier des apports répétés à base d’eau en évitant les boissons sucrées non adaptées, de limiter les repas trop copieux, de faire des collations légères plus régulières et de se protéger de la chaleur pour soi, ses proches et son lieu de vie.

Pour le sommeil et la récupération, il est important de privilégier un sommeil en temps suffisant et dans une pièce fraîche (le plus proche de 19°c) et aérée. Une sieste est préconisée et possible en début d’après-midi, sur un temps plutôt court de 20-30 min maximum et dans un lieu frais et à l’ombre. Les siestes longues sont à éviter ainsi que celles au soleil.

Dans le cas de personnes fragiles autour de vous, il est primordial de garder le lien et de proposer votre aide aux plus fragiles. Veiller et les aider à une hydratation et une alimentation adaptées, aux courses. Éviter des déplacements non essentiels à ces personnes fragiles et procurer leur une assistance, le cas échéant.

