BP: GNL Golar Gimi devrait appareiller le mois prochain.

L’unité de GNL Golar Gimi, en construction pour le projet Tortue Ahmeyim de BP dans la zone offshore Sénégal / Mauritanie, devrait appareiller le mois prochain.

Selon Golar LNG, chargé de livrer l’unité, la conversion FLNG Gimi est terminée à 97%. Golar LNG a déclaré que FLNG Gimi devait quitter le chantier en septembre 2023.

« Les derniers contrôles, le stockage et les essais en mer auront ensuite lieu à Singapour avant son voyage vers la Mauritanie et le Sénégal, qui devrait commencer vers la fin septembre/début octobre », a déclaré Golar LNG.

Litige Contractuel

Golar LNG a également déclaré qu’un différend sur l’interprétation du contrat entre Golar et BP concernant certaines parties des flux de trésorerie contractuels de pré-mise en service subsistait et qu’une procédure d’arbitrage avait été engagée.

“Cela n’a pas d’impact sur l’exécution plus large du projet de 20 ans qui devrait débloquer environ 3 milliards de dollars de carnet de commandes d’EBITDA ajusté à Golar, ce qui équivaut à un EBITDA ajusté annuel d’environ 151 millions de dollars”, a déclaré Golar LNG.

Golar et BP ont signé en février 2019 un accord de 20 ans pour l’affrètement d’une unité flottante de gaz naturel liquéfié (GNL), Gimi, et Golar a ensuite chargé Keppel de la conversion du méthanier Gimi en une unité de GNL. Golar à l’époque avait déclaré que la construction du FLNG Gimi devrait coûter environ 1,3 milliard de dollars.

Une fois livré, le GNL Gimi sera utilisé pour le développement du développement transfrontalier de gaz offshore en Mauritanie et au Sénégal Tortue / Ahmeyim, l’un des projets offshore les plus profonds d’Afrique à 2 000 mètres sous la surface de la mer.

Le projet produira du gaz à partir d’un système sous-marin en eau ultra-profonde et d’un navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) à mi-eau, qui traitera le gaz, en éliminant les composants hydrocarbonés plus lourds.

Le gaz sera ensuite transféré au GNL GIMI dans un hub côtier situé à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. L’installation de GNL flottant est conçue pour fournir environ 2,5 millions de tonnes métriques de GNL par an en moyenne. Les ressources totales en gaz dans le champ sont estimées à environ 15 billions de pieds cubes.

Kosmos Energy a découvert le champ Greater Tortue Ahmeyim en 2015, et BP a signé un accord avec Kosmos sur le projet en 2016.

BP est l’opérateur du projet. Les partenaires ont approuvé la première phase de développement du projet en décembre 2018. La livraison du navire était prévue pour 2022, mais un accord a été conclu en octobre 2020 pour retarder la livraison en raison de l’épidémie de coronavirus.

Avec agences