Binter inaugure une nouvelle route vers Ouarzazate en juillet

La compagnie reliera les Canaries à cette nouvelle destination pendant les mois de juillet et août

La compagnie aérienne renforce ses liaisons avec Tanger à deux vols par semaine pendant les mois de juillet et août et renforce également les trajets avec la Mauritanie et l’île de Sal

Binter élargit ses liaisons avec le Maroc avec une nouvelle route vers la ville de Ouarzazate, qui va commencer à fonctionner à partir du mois de juillet et se maintiendra en août. Ainsi, la compagnie aérienne des Canaries renforce son engagement envers le pays alaouite, avec la première de cette destination située au sud du Haut Atlas marocain, célèbre pour être la porte d’entrée du désert du Sahara.

La nouvelle route, qui sera opérationnelle pendant les mois de juillet et août, permettra de relier chaque samedi les aéroports de Gran Canaria (LPA) et Ouarzazate (OZZ).

Cette initiative est devenue réalité grâce à l’excellente relation entretenue par Binter avec l’ONMT (Office National Marocain du Tourisme) et s’inscrit dans un accord de collaboration entre les deux parties. L’objectif est de renforcer leur engagement envers la récupération du tourisme et la connectivité avec les îles Canaries.

Augmentation des fréquences vers Tanger

D’autre part, la compagnie augmentera pendant les mois de juillet et août ses liaisons avec la ville de Tanger, destination inaugurée l’année dernière. Ainsi, durant l’été, les vols seront disponibles les mercredis et samedis.

Les départs auront lieu les mercredis à 10h10 depuis Gran Canaria avec arrivée dans la ville marocaine à 13h25, et les samedis avec départ à 14h15 depuis l’aéroport de Gran Canaria et arrivée au Maroc à 17h30. Les vols de retour auront lieu les mercredis avec départ à 14h10 depuis Tanger et arrivée à 17h50, et les samedis à 18h15 avec arrivée à 21h55 à l’aéroport de Gran Canaria.

Plus de connexions avec la Mauritanie et l’île de Sal en été

Binter améliorera également ses liaisons avec l’île de Sal et la Mauritanie pendant la saison estivale.

Ainsi, de juin à septembre, il sera possible de réserver sur le site de Binter les quatre fréquences hebdomadaires avec la Mauritanie, les lundis, mardis, jeudis et samedis. Plus précisément, les horaires de départ depuis Gran Canaria seront les lundis, mardis et samedis à 21h00 avec arrivée à 21h55 à l’aéroport international de Nouakchott (NKC), et le jeudi avec départ à 22h00 et arrivée à 22h55. En sens inverse, les lundis, mardis et samedis, les vols depuis Nouakchott auront lieu avec départ à 22h45 et arrivée à 01h35 sur l’île canarienne, et le jeudi avec départ à 23h45 et arrivée à 02h35.

De même, la compagnie augmentera en juillet et en août les vols entre l’aéroport de Gran Canaria (LPA) et l’île de Sal (SID), passant à deux vols par semaine. Les mardis et vendredis avec départ depuis les Canaries à 23h00 et arrivée à 23h35, et avec départ depuis le Cap-Vert les mercredis à 00h20 et arrivée à 04h35, et les samedis avec départ à 00h35 et arrivée à 04h50 à Gran Canaria.

