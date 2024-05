Gazoduc Nigéria-Maroc : lancement des études topographiques du projet

(Agence Ecofin) – Les travaux préalables à la construction du gazoduc Nigéria-Maroc s’accélèrent alors que la décision finale d’investissement du projet de 25 milliards de dollars est attendue pour décembre 2024.

ETAFAT, une compagnie basée au Maroc et spécialisée dans l’étude, l’ingénierie et la topographie, a annoncé vendredi 10 mai, le démarrage des études topographiques concernant le projet de gazoduc Nigéria-Maroc.

Cette nouvelle avancée vers la construction de cette infrastructure gazière consistera essentiellement « à collecter des données détaillées sur la topographie, les obstacles potentiels et les contraintes techniques le long du tracé finalisé du gazoduc ».

L’opération lancée à la suite d’une réunion avec l’Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc (ONHYM) et la NNPC Ltd devrait permettre « une planification efficace des activités de construction » dans le cadre d’une phase initiale couvrant le segment Nord du projet impliquant notamment le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal.

Depuis le début l’année, les travaux préalables à la construction du gazoduc Nigéria-Maroc n’ont cessé de progresser avec entre entres, l’intensification des discussions en vue de la finalisation de la décision finale d’investissement.

Abdel-Latif Boureima

Source: Agence Ecofin