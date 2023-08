Au moins 36 soldats nigérians ont été tués dans une embuscade

Au moins 36 soldats nigérians ont été tués lors d’opérations contre des gangs armés dans l’État du Niger , rapporte Reuters.

Le porte-parole de la Défense, le général de division Edward Buba, a déclaré que parmi les morts figuraient trois officiers et 22 soldats . Il y a aussi sept autres soldats blessés lors d’une embuscade autour du village de Kundu dans la zone de gouvernement local de Shiroro de l’État du Niger.

Un hélicoptère Mi-171 de l’armée de l’air s’est écrasé près du village de Chukuba à Shiroro plus tôt cette semaine, faisant encore plus de victimes . L’hélicoptère a été dépêché pour évacuer les victimes.

Buba n’a pas confirmé la cause de l’accident, mais deux sources militaires ont déclaré que l’hélicoptère avait probablement été abattu après que des membres de gangs lui aient tiré dessus.

« Des opérations sont en cours pour récupérer les corps et enquêter sur la cause de l’accident d’avion, qui sera signalée », a expliqué Buba.

Des gangs armés font des ravages dans le nord-ouest du Nigeria depuis deux ans, kidnappant des milliers de personnes et en tuant des centaines. Ils rendent les déplacements routiers ou l’agriculture dans certaines régions plus dangereux.

Les forces de sécurité nigérianes ont été occupées à la fois par des attaques de gangs et un groupe séparatiste violent dans l’est, des affrontements entre bergers et agriculteurs dans les États centraux du pays. Pendant ce temps, une insurrection de longue durée contre les groupes islamistes Boko Haram et l‘État islamique d’Afrique de l’Ouest s’est poursuivie au Nigéria.

Lors d’une opération militaire distincte dans un village de l’État de Kaduna, les troupes ont sauvé 10 otages après avoir tué leurs ravisseurs.