Après la Mauritanie et le Sénégal, l’Algérie prévoit d’ouvrir une banque en Côte d’Ivoire.

(Agence Ecofin) – L’implantation de filiales des principales banques publiques algériennes dans d’autres pays africains vise à accompagner les opérateurs économiques nationaux dans leur conquête de ces marchés et à renforcer les liens économiques avec le continent.

Le Premier ministre algérien, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé, mardi 3 octobre, l’ouverture imminente d’une nouvelle banque algérienne en Côte d’Ivoire, dans le cadre d’une stratégie visant à renforcer les liens économiques avec les autres pays du continent.

« L’Algérie ouvrira une banque en Côte d’Ivoire, d’ici la fin de l’année 2023 », a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’ouverture du Forum économique algéro-tunisien.

« Le lancement d’une banque algérienne en Côte d’Ivoire est un signe fort de notre engagement à soutenir le développement économique en Afrique. Cela renforcera nos liens économiques avec nos partenaires africains et contribuera à la croissance mutuelle », a-t-il ajouté, soulignant « les efforts de l’Algérie pour servir la complémentarité économique avec les autres pays du continent ».

L’annonce de l’implantation d’une banque algérienne en Côte d’Ivoire intervient environ deux semaines après l’inauguration de filiales des quatre principaux établissements bancaires publics algériens en Mauritanie et au Sénégal.

Baptisées Algerian Bank of Sénégal et Algerian Union Bank, ces filiales de la Banque nationale d’Algérie (BNA), du Crédit populaire d’Algérie (CPA), de la Banque extérieure d’Algérie (BEA) et de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) sont dotées d’un capital de 100 millions et de 50 millions de dollars, respectivement.

Le projet d’implantation des banques publiques algériennes dans d’autres pays du continent avait été annoncé en mai 2022 par M. Benabderrahmane.

Selon lui, l’ouverture de filiales des principales banques publiques algériennes au sud du Sahara constitue « une réelle opportunité pour le rayonnement économique de l’Algérie sur l’Afrique » et « un moyen d’accompagner les opérateurs nationaux dans leur conquête de ce continent ».

Agence Ecofin