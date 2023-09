Mauritanie: Ouverture d’une exposition de produits algériens et d’une banque algérienne à Nouakchott – Un exploit historique

NOUAKCHOTT — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a affirmé, mercredi depuis Nouakchott (Mauritanie), que l’ouverture de la banque « Algerian Union Bank », et d’une exposition permanente de produits algériens à Nouakchott « est un exploit historique », indiquant que l’Algérie est passée « de la parole à l’acte » en termes d’ouverture sur les pays africains.

M.Zitouni intervenait au terme de l’inauguration d’une exposition permanente de produits algériens, relevant de la Société algérienne des foires et expositions (SAFEX), baptisée « Export », en présence du ministre des Finances, Laaziz Faid, des ministres mauritaniens des Finances, Islamou Ould Mohamed Mbadi, du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, Lamrabet Ould Banahi, du Gouverneur de la Banque centrale mauritanienne, Mohamed Lemine Dhehby, du président de l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, en sus de l’ambassadeur d’Algérie en Mauritanie, Mohamed Ben Attou.

Algerie Presse Service