Aperçu de l’assistance au Mali – août 2023

CONTEXTE

• Le conflit prolongé et les chocs climatiques récurrents, notamment la sécheresse et les inondations saisonnières, ont continué de générer des besoins humanitaires importants au Mali en 2023. L’ONU estime que 8,8 millions de personnes dans tout le pays pourraient avoir besoin d’une aide humanitaire au cours de l’année, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport aux chiffres de 2022.

• Les chocs climatiques, le conflit armé et les violences intercommunautaires ont entraîné le déplacement d’environ 375 500 personnes au Mali depuis le mois d’avril, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). En outre, le Mali accueillait plus de 64 000 réfugiés en juin, la majorité d’entre eux ayant fui l’insécurité au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie ces dernières années, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

• Environ 1,26 million de personnes au Mali étaient susceptibles d’être confrontées à des niveaux d’insécurité alimentaire aiguë de phase 3 ou pire pendant la saison maigre de juin à août 2023, lorsque la nourriture est la plus rare, selon une analyse de mars 2023 du Cadre Harmonisé (CH).1 Le conflit généralisé et les prix élevés des denrées alimentaires et des carburants continuent d’exacerber l’insécurité alimentaire aiguë au Mali et d’empêcher les acteurs humanitaires de fournir une assistance aux zones touchées par le conflit, selon le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies.

• Le conflit armé et les violences intercommunautaires ont engendré l’insécurité et entravé l’accès humanitaire, contribuant à d’importants besoins non satisfaits au Mali au cours des derniers mois, selon les Nations Unies. En juin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté la cessation des opérations de maintien de la paix, en cours au Mali depuis 2013, et le retrait de tout le personnel d’ici le 31 décembre. Les acteurs de l’aide humanitaire ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le retrait et l’absence subséquente des forces de maintien de la paix de l’ONU pourraient entraîner une grave détérioration de la situation sécuritaire dans le pays, ce qui limiterait davantage l’accès des populations vulnérables à l’aide.

