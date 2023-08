Lalya Aly Kamara prend part aux travaux de la 19ème session de la CMAE

La Ministre de l’Environnement, Madame Lalya Aly Kamara a pris part ce jeudi 17 août aux travaux de la 19ème session de la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement (CMAE) qui se dérouleront à Addis Abeba en Ethiopie les 17 et 18 août courant sous le thème «Saisir les opportunités et consolider la collaboration pour relever les défis environnementaux en Afrique».

La Ministre qui occupe également le poste de Vice-Présidente de la Conférence, pour la sous-région Afrique du Nord, couvrant avec notre pays, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye et l’Egypte, aura des réunions de travail et des entretiens avec un certain nombre de ses homologues africains, ainsi que des dirigeants d’institutions internationales participants à cette Conférence.

La 19ème session de la CMAE s’attèlera à examiner les sujets en relation avec les échéances environnementales multilatérales à court terme, dont les préparatifs du Sommet Africain sur le Climat qui se tiendra en septembre au Kenya, les préparatifs de la 28ème session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la participation de l’Afrique à l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, ainsi que les préparatifs de la 6ème session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement du Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Les réunions techniques auxquelles ont participé le Conseiller Technique chargé de la Coopération et le Directeur de la Réglementation ont lieu les 14, 15 et 16 août.